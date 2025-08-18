SBL／亞運金牌回鄉打球 余祥平向基隆前輩們看齊

頂著杭州亞運3對3金牌身分投入SBL新人選秀會，出身基隆的余祥平沒意外獲得SBL新隊伍基隆市籃球隊第一順位指名，將以「狀元」身分展開籃球新篇章的他喊出「新人王」目標，也期待向基隆出品的「野獸」林志傑、林冠綸和李啟億等前輩一樣，在家鄉打出名號。

余祥平兩年前杭州亞運奪下3對3金牌，3位隊友林信寬、江均和汪哲宇都選擇投身職籃聯盟，最晚投入選秀的余祥平卻有不同想法，今年只報名SBL選秀會的他說：「不想去職業沒上場發揮空間，希望先有曝光，所以來SBL打磨自己，如果被看見、拚出身價再另行選擇。」

本來就選擇今年投身選秀，家鄉剛好成立籃球隊，對國中畢業就離開基隆的余祥平根本是完美時機；他透露小時候看過SBL轉播，知道基隆出過許多傑出球員，擔任基隆市籃球隊總經理的林冠綸就是代表人物之一，希望和前輩們看齊，「希望大家也會知道我。」

今天余祥平的雙親也一同出席選秀會，義守大學恩師謝玉娟也低調現身，獲得基隆市青睞的余祥平說：「自己就是基隆小孩，能回家鄉打球非常難得，很有榮譽感。」他喊出新人王的目標，笑說要給自己一些壓力但「有機會達成」的設定，也期待和東泰高中同屆、今天成為選秀會「榜眼」的黃偉程新賽場良性競爭。

余祥平已經和基隆市籃球隊試訓過，他提到特別欣賞朱億宗，不但「什麼都會一點」且能力值都很高，且打球沉穩、籃子準，會以學長為學習榜樣前進。