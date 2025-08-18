SBL／新軍基隆市選秀會補5人 新賽季目標喊出前3

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
第23屆SBL新人選秀會今天登場，新加入的基隆市籃球隊也正式亮相，球隊由總經理林冠綸、總教練楊志豪和助理教練沈欣漢出席，連同「狀元」余祥平在內共選了5位新血，楊志豪並喊出新球季「前三名」目標。

基隆市政府去年宣布成立SBL基隆市屬在地籃球隊計畫，今年球隊終於組軍並投身SBL賽場，成為聯賽第5支隊伍。楊志豪今天透露，球隊8月開始集結運作，已經透過自由市場找近即戰力，今天選秀會原本就鎖定挑中的5名新秀，期待「老少配」擦出新火花。

基隆市今天選秀會共挑中杭州亞運3對3金牌余祥平、國體大180公分後衛許廷崴、中興大學前鋒曹爾方、台科大林子桓和輔仁大學後衛陳禹劭，楊志豪透露曹爾方是球隊試訓時發現的人才，「他有潛力，各方面都不錯。」

楊志豪強調，球隊已經有老經驗成員，選秀上挑中的都是想培養的潛力新星，且像余祥平和許廷崴和基隆都有淵源，期待屬於基隆的隊伍能在SBL賽場打出一席之地。

至於球隊有哪些「即戰力」，楊志豪先賣關子，他笑說：「現有成員要等官宣再公布。」

