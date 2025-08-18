快訊

SBL／新球隊基隆市亮相 狀元籤給亞運金牌余祥平

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
余祥平（左）成SBL選秀狀元。記者侯永全／攝影
第23屆SBL新人選秀會今天登場，新加入的基隆市籃球隊揭開神秘面紗，球隊由總教練楊志豪、林冠綸和沈欣漢代表出席，將「狀元」籤給了杭州亞運3對3金牌余祥平，且一口氣補入5名新血。

選秀順序依序是基隆市籃球隊、彰化璞園柏力力隊、台灣銀行籃球隊、台灣啤酒籃球隊和上季完成連霸的裕隆集團籃球隊；基隆市前四順位都有2個選秀籤，第2次選擇球員機會接在裕隆後、第六順位指名。

新加入的基隆市籃球隊獲得第一順位，沒意外挑中亞運金牌余祥平，彰化璞園柏力力將「榜眼」籤給了國體大192公分前鋒黃偉程，第三順位的台銀挑中194公分台科大前鋒蔣奇恩，台啤直接放棄，裕隆選擇台體大191公分前鋒羅楷翔，第六順位的基隆市再選進國體大180公分後衛許廷崴。

余祥平畢業自基隆市銘傳國中，是基隆「在地人」，許廷崴高中就讀基隆商工，如今被基隆市籃球隊挑中，成為另類「回家打球」。

第二輪選秀，基隆市選中中興大學前鋒曹爾方，第二順位的柏力力終止選秀，台銀也放棄，裕隆選擇醒吾科大前鋒仲俊威，基隆市再選進台科大林子桓。

第三輪選秀，基隆市挑中輔仁大學後衛陳禹劭，裕隆選進台體大後衛魏子雲，基隆市接續直接結束選秀，等於透過選秀會補進5名球員。

第四輪裕隆也放棄，選秀會結束。

今年SBL新人選秀會共有43位選手報名，共10位入選。

余祥平成SBL選秀狀元。記者侯永全／攝影
籃球

