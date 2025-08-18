快訊

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

WSBL／選秀會台電挑5名新血 國泰直接放棄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
WSBL選秀會「狀元」丁芷容（左）和台電教練林紀妏合影。記者侯永全／攝影
WSBL選秀會「狀元」丁芷容（左）和台電教練林紀妏合影。記者侯永全／攝影

WSBL選秀會今天登場，握有「狀元」籤的台電女籃選擇178公分的丁芷容，第二順位的中華電信選擇世新大學林紫彤，第三順位的國泰人壽直接放棄，台元紡織選擇林品妤；最終共有8名選手獲選，台電就占5席。

今年WSBL選秀會依據上一屆WSBL各隊例行賽名次，每一輪依序由最後一名球隊優先挑選球員一名，今年順序依序是台電、電信、國泰和台元。

「狀元」人選沒太大意外，台電教練林紀妏選擇擁有3對3國手資歷的丁芷容，第二順位的電信挑中林紫彤；第三順位也是今年完成連霸的國泰直接放棄，上季例行賽龍頭台元選擇台師大前鋒林品妤。

第二輪台電挑中世新後衛李盈潔，讓舞台上重現世新教練和自家球員的合影畫面；電信第二輪選擇放棄，台元選擇173公分的文化大學前鋒莊家淯，讓現場響起一陣歡呼聲。

第三輪台電選擇165公分的北市大後衛黃語瑄，讓與會的北市大教練團錢薇娟、張慧瑛和黃淑珍爆出一陣掌聲；黃語瑄下台後也到會場後方和北市大的恩師們握手慶賀。

台元女籃第三輪放棄選秀，代表第四輪只剩台電可以繼續挑選球員；台電第四輪再挑中文化前鋒李依蒨，第五輪再選擇北市大後衛侯子映，讓北市大教練團再度歡聲震天。

台電第六輪沒再選進球員，本屆WSBL宣告結束。

去年8人報名、7人獲選，今年共有10位選手報名，最終有8人獲得青睞，台電就選擇了5名新秀。

籃球

延伸閱讀

中興電、華城 四檔搶鏡

籃球／北市大盃邀請賽 8支UBA勁旅同場較勁

太陽光電台灣最貴？經部：國際制度不同不宜直接比較

NBA／近距離接觸莫蘭特 北市大後衛湯沛晨被彈跳力嚇到

相關新聞

SBL／新球隊基隆市亮相 狀元籤給亞運金牌余祥平

第23屆SBL新人選秀會今天登場，新加入的基隆市籃球隊揭開神秘面紗，球隊由總教練楊志豪、林冠綸和沈欣漢代表出席，將「狀元...

WSBL／選秀會台電挑5名新血 國泰直接放棄

WSBL選秀會今天登場，握有「狀元」籤的台電女籃選擇178公分的丁芷容，第二順位的中華電信選擇世新大學林紫彤，第三順位的...

亞洲盃男籃／落後中國15分逆轉勝 澳洲1分差驚險寫3連霸

尋求亞洲盃男籃3連霸的澳洲隊，4強賽以44分差血洗伊朗隊，但今天冠軍戰碰中國隊打得辛苦，第二節最多落後達15分，靠庫克斯...

亞洲盃男籃／頂住紐西蘭反撲 伊朗奪季軍

今天凌晨以44分慘遭衛冕軍澳洲隊血洗，伊朗隊休息不到20小時就在季軍戰碰紐西蘭隊，靠著前三節的精準外線取得最多18分領先...

籃球／北市大盃邀請賽 8支UBA勁旅同場較勁

首屆北市大盃籃球邀請賽今天舉行開幕儀式，共計8支UBA勁旅同場較勁，特地受邀出席的「籃球博士」鄭志龍希望學生球員能好好享...

亞洲盃男籃／中國闖進決賽將與澳洲爭冠 陸網友：牛逼

2025國際籃聯男籃亞洲盃16日進行半決賽，中國國家男子籃球隊以98：84戰勝紐西蘭隊，晉級決賽。這是2015年男籃亞錦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。