WSBL／選秀會台電挑5名新血 國泰直接放棄

WSBL選秀會今天登場，握有「狀元」籤的台電女籃選擇178公分的丁芷容，第二順位的中華電信選擇世新大學林紫彤，第三順位的國泰人壽直接放棄，台元紡織選擇林品妤；最終共有8名選手獲選，台電就占5席。

今年WSBL選秀會依據上一屆WSBL各隊例行賽名次，每一輪依序由最後一名球隊優先挑選球員一名，今年順序依序是台電、電信、國泰和台元。

「狀元」人選沒太大意外，台電教練林紀妏選擇擁有3對3國手資歷的丁芷容，第二順位的電信挑中林紫彤；第三順位也是今年完成連霸的國泰直接放棄，上季例行賽龍頭台元選擇台師大前鋒林品妤。

第二輪台電挑中世新後衛李盈潔，讓舞台上重現世新教練和自家球員的合影畫面；電信第二輪選擇放棄，台元選擇173公分的文化大學前鋒莊家淯，讓現場響起一陣歡呼聲。

第三輪台電選擇165公分的北市大後衛黃語瑄，讓與會的北市大教練團錢薇娟、張慧瑛和黃淑珍爆出一陣掌聲；黃語瑄下台後也到會場後方和北市大的恩師們握手慶賀。

台元女籃第三輪放棄選秀，代表第四輪只剩台電可以繼續挑選球員；台電第四輪再挑中文化前鋒李依蒨，第五輪再選擇北市大後衛侯子映，讓北市大教練團再度歡聲震天。

台電第六輪沒再選進球員，本屆WSBL宣告結束。

去年8人報名、7人獲選，今年共有10位選手報名，最終有8人獲得青睞，台電就選擇了5名新秀。