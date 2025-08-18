亞洲盃男籃／落後中國15分逆轉勝 澳洲1分差驚險寫3連霸
尋求亞洲盃男籃3連霸的澳洲隊，4強賽以44分差血洗伊朗隊，但今天冠軍戰碰中國隊打得辛苦，第二節最多落後達15分，靠庫克斯（Xavier Cooks）發揮縮小比分，下半場再取得領先，拉鋸戰中再挺過中國反撲，加上中國胡明軒的「絕殺」外線沒能入網，讓澳洲驚險以90：89完成跨屆18連勝，延續在亞洲盃的霸業。
中國暌違10年重返冠軍戰，今天打出漂亮開局，首節取得25：17領先，第二節在20歲小將王俊杰連拿5分下將比分擴大到36：21；澳洲在庫克斯單節11分發揮下縮小差距，半場打完追到42：46。
下半場比分拉鋸，澳洲第三節一度反超，三節打完仍是中國取得71：68領先；第四節兩隊比分仍緊咬，最大分差僅有4分，不斷互換領先下澳洲在讀秒階段靠罰球取得優勢，但最後3.9秒出現「劇場」，庫克斯被趙睿犯規後有揮手打到趙睿頭部，被吹違反運動精神犯規，庫克斯2罰1中後澳洲雖取得90：87領先，趙睿馬上2罰俱中回應，且中國還握有最後一擊機會，胡明軒假動作騙起防守者後也獲得大空檔機會，但「絕殺」出手落空，讓澳洲驚險以1分差完成3連霸。
這場激戰雙方共互換領先19次，庫克斯轟下全場最高30分外帶9籃板，成為連霸功臣也獲得賽會最佳五人肯定，三分球10投6中的蓋洛威（Jaylin Galloway）貢獻23分並獲得MVP；中國以三分球7投5中的胡明軒26分最高，入選最佳五人的胡金秋獲得20分、10籃板。
