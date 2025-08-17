亞洲盃男籃／頂住紐西蘭反撲 伊朗奪季軍

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
伊朗獲得季軍。圖／取自FIBA官網

今天凌晨以44分慘遭衛冕軍澳洲隊血洗，伊朗隊休息不到20小時就在季軍戰碰紐西蘭隊，靠著前三節的精準外線取得最多18分領先，第四節再頂住紐西蘭追分，最終以79：73奪下吉達亞洲盃男籃季軍。

伊朗8強賽上演戲劇性逆轉，落後39分鐘下以3分逆轉中華隊，但4強賽被尋求3連霸的澳洲大比分擊敗，賽後主將瓦黑迪（Sina Vahedi）說：「我們開賽打得很好，但一步一步下失去自信和攻防的專注，讓對手宰制了比賽。我們現在只能專注在下一戰，希望帶回獎牌。」

伊朗隊實踐瓦黑迪的說法，第一節19：20落後下，不到2分鐘打出一波9：0猛攻，包括謝赫（Mobin Sheikhi）投進的壓哨三分球，反以28：20進入第二節。

延續第一節末的手感，伊朗第二節又飆進5顆三分球，包括讀秒階段卡澤米（Arsalan Kazemi）和賈法里（Seyed Mahdi Jafari）連番進球，讓伊朗將優勢擴大到47：33。

下半場伊朗仍維持優勢，三節打完仍握有66：54領先；紐西蘭第四節急起直追，卡梅倫（Flynn Cameron）連罰帶切拿下4分後更追到73：76，但最後33.1秒紐西蘭被吹違反運動精神犯規，伊朗靠賈法里2罰1中取得兩波球權優勢，紐西蘭追分外線也失守，讓伊朗最終以79：73收穫季軍。

賈法里攻下22分是伊朗最高，瓦黑迪19分，卡澤米16分外帶16籃板，都是奪勝功臣；紐西蘭以卡梅倫18分最高。

籃球

