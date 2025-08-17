籃球／北市大盃邀請賽 8支UBA勁旅同場較勁

快訊

中央社／ 台北17日電
北市大盃籃球邀請賽開幕。北市大提供
首屆北市大盃籃球邀請賽今天舉行開幕儀式，共計8支UBA勁旅同場較勁，特地受邀出席的「籃球博士」鄭志龍希望學生球員能好好享受場上的樂趣。

第1屆北市大盃籃球邀請賽已在8月15日於台北市立天母體育館開打，比賽將進行到8月21日，全程都免費入場。

台北市立大學身為地主球隊，邀請來大專籃球聯賽（UBA）其他7支公開一級的球隊參與，包括健行科大、台灣師大、輔仁大學、台灣藝大、國立體大、義守大學、台灣大學等，要為新賽季好好備戰。

北市大男籃總教練范峻誠在開幕典禮上表示，「除了我們北市大是從UBA二級出發外，其餘7隊都是公開一級的勁旅，所以也特別感謝各球隊，願意在暑假的尾聲進行交流和切磋，盼北市大盃賽能成為暑期大專前哨的指標性籃球盃賽」。

范峻誠也特別感謝校長邱英浩及運動科學研究所長侯建文對賽事的大力支持，「有他們的幫助，才能讓比賽得以在國際級標準場館舉辦，為各隊提供優質的比賽環境與體驗」。

鄭志龍則是在致詞時指出，學生籃球是很重要的一塊，尤其是大專籃球，接下來可能就要面臨挑戰職籃的舞台，希望學生球員都能盡情享受場上的樂趣。

