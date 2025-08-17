快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

亞洲盃男籃／中華隊排第5創12年來最佳 籃協：繼續組最強中華隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊擊敗約旦重返8強，全隊開心合影。圖／取自FIBA官網
中華隊擊敗約旦重返8強，全隊開心合影。圖／取自FIBA官網

吉達亞洲盃男籃賽事進入尾聲，無緣4強的中華隊已結束賽程，「CBA三俠」劉錚、陳盈駿、林庭謙及本土球員已分兩批返台，台美混血的賀氏兄弟賀丹和賀博直接返美，準備學業及備戰NCAA賽事，中華籃球協會也宣告將繼續組訓「最強中華隊」，提供國手最強支援。

籃協表示，本屆亞洲杯賽事前的官方排名預測，被排在第12位的中華隊最終排名第5名，後續依序是6韓國、7黎巴嫩、8菲律賓、9日本、10沙烏地、11約旦、12關島、13卡達、14伊拉克、15印度、16敘利亞。

籃協提到，本屆第5名的成績是繼2013年亞錦賽第4名後最佳成績，且2013年澳洲和紐西蘭尚未併入亞洲賽事，因此本屆成績已屬難能可貴。籃協將繼續努力，全力準備接下來的世界盃資格賽，組訓最強中華隊，並為國手提供最強之支援。

籃球

