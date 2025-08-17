聽新聞
0:00 / 0:00
亞洲盃男籃／中華隊排第5創12年來最佳 籃協：繼續組最強中華隊
吉達亞洲盃男籃賽事進入尾聲，無緣4強的中華隊已結束賽程，「CBA三俠」劉錚、陳盈駿、林庭謙及本土球員已分兩批返台，台美混血的賀氏兄弟賀丹和賀博直接返美，準備學業及備戰NCAA賽事，中華籃球協會也宣告將繼續組訓「最強中華隊」，提供國手最強支援。
籃協表示，本屆亞洲杯賽事前的官方排名預測，被排在第12位的中華隊最終排名第5名，後續依序是6韓國、7黎巴嫩、8菲律賓、9日本、10沙烏地、11約旦、12關島、13卡達、14伊拉克、15印度、16敘利亞。
籃協提到，本屆第5名的成績是繼2013年亞錦賽第4名後最佳成績，且2013年澳洲和紐西蘭尚未併入亞洲賽事，因此本屆成績已屬難能可貴。籃協將繼續努力，全力準備接下來的世界盃資格賽，組訓最強中華隊，並為國手提供最強之支援。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言