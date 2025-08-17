快訊

亞洲盃男籃／44分血洗伊朗 澳洲挺進冠軍戰對決中國

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澳洲大勝伊朗，挺進冠軍戰。圖／取自FIBA官網
尋求亞洲盃男籃3連霸的澳洲隊，今天凌晨進行的4強賽碰伊朗隊再展現衛冕軍堅強實力，半場打完已取得22分領先，下半場持續拉開差距，最終以92：48拿下冠軍戰門票，跨屆連勝場次也推進到17場。

吉達亞洲盃壓軸的冠軍戰將在明天凌晨零點登場，澳洲將碰睽違10年重返金牌戰的中國隊，今晚7點先登場的季軍戰將由紐西蘭出戰伊朗隊。

袋鼠軍團第一節先取得27：20領先，第二節更打出24：9猛攻，加上第三節29：8攻勢，領先撤打拉開，最終在12人上場都有分數進帳下完成44分大勝。

澳洲共4人得分兩位數，麥克維（Jack McVeigh）17分是全隊最高，韋塞爾斯（Harry Wessels）16分，希基（William Hickey）14分、6籃板、6助攻；伊朗瓦黑迪（Sina Vahedi）11分已是全隊最高，對上中華隊狂轟30分的阿里尼（Mohammad Amini）在嚴防下9投僅1中拿2分。

澳洲大勝伊朗，挺進冠軍戰。圖／取自FIBA官網
希基提到，從先發都替補都能有很好表現，以團隊成績為榮，「如果我們能做好防守，我們總是能贏得比賽。我會今天每一位上場做出貢獻的球員為傲。」

瓦黑迪坦言，4強賽對伊朗是很辛苦的一戰，「我們開賽打得很好，但一步一步下失去自信和攻防的專注，讓對手宰制了比賽。我們現在只能專注下下一戰，希望帶回獎牌。」

