亞洲盃男籃／趙睿24分退紐西蘭 中國大陸暌違10年晉級金牌戰

亞洲盃男籃賽4強賽今天晚間點燃戰火，首場比賽就由中國大陸出戰上屆第3名的紐西蘭，雙方在前三節一路拉鋸，不過末節大陸男籃單節打出30：18的攻勢，最終以98：84擊敗紐西蘭，繼2015年後再度挺進到金牌戰。

紐西蘭日前在8強賽對上屆亞軍黎巴嫩上演驚天逆轉秀後，連續3屆亞洲盃都挺進到4強賽，不過今天遭遇大陸男籃卻遭遇苦戰，首節前段雙方還一路拉鋸，不過該節末段大陸隊卻拉出一波13：0的攻勢，反倒取得11分領先。

但紐西蘭的進攻在第二節尾聲時逐漸回溫，讓雙方又回到拉鋸階段，甚至在第三節中段時紐西蘭還一度反超比分，不過末節大陸男籃再度展現多點開花的攻勢，尤其是後衛趙睿個人單節進帳9分，反觀紐西蘭再度出現進攻當機的狀況，大陸男籃也在第四節後段逐漸拉開差距，最終以14分差晉級到金牌戰，也是亞洲盃2017年改制後首度獲得爭金機會。

大陸男籃今天共5人得分上雙，其中趙睿貢獻全隊最高24分外帶6助攻，至於王俊傑則有14分、6籃板表現，胡金秋12分、8籃板，而紐西蘭則以後衛布里特（Taylor Britt）攻下21分最佳；另外一場4強賽則將於17日凌晨12點由衛冕軍澳洲出戰伊朗。