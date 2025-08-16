亞洲盃男籃／趙睿24分退紐西蘭 中國大陸暌違10年晉級金牌戰

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
趙睿攻下全場最高24分，幫助大陸男籃晉級金牌戰。圖／取自FIBA官網
趙睿攻下全場最高24分，幫助大陸男籃晉級金牌戰。圖／取自FIBA官網

亞洲盃男籃賽4強賽今天晚間點燃戰火，首場比賽就由中國大陸出戰上屆第3名的紐西蘭，雙方在前三節一路拉鋸，不過末節大陸男籃單節打出30：18的攻勢，最終以98：84擊敗紐西蘭，繼2015年後再度挺進到金牌戰。

紐西蘭日前在8強賽對上屆亞軍黎巴嫩上演驚天逆轉秀後，連續3屆亞洲盃都挺進到4強賽，不過今天遭遇大陸男籃卻遭遇苦戰，首節前段雙方還一路拉鋸，不過該節末段大陸隊卻拉出一波13：0的攻勢，反倒取得11分領先。

但紐西蘭的進攻在第二節尾聲時逐漸回溫，讓雙方又回到拉鋸階段，甚至在第三節中段時紐西蘭還一度反超比分，不過末節大陸男籃再度展現多點開花的攻勢，尤其是後衛趙睿個人單節進帳9分，反觀紐西蘭再度出現進攻當機的狀況，大陸男籃也在第四節後段逐漸拉開差距，最終以14分差晉級到金牌戰，也是亞洲盃2017年改制後首度獲得爭金機會。

大陸男籃今天共5人得分上雙，其中趙睿貢獻全隊最高24分外帶6助攻，至於王俊傑則有14分、6籃板表現，胡金秋12分、8籃板，而紐西蘭則以後衛布里特（Taylor Britt）攻下21分最佳；另外一場4強賽則將於17日凌晨12點由衛冕軍澳洲出戰伊朗。

籃球

相關新聞

HBL／衛冕軍北一女菁英盃全勝封后 彭郁榛扛隊長重任

高中籃球聯賽（HBL）女子組衛冕軍北一女中今天在菁英盃以全勝之姿封后，扛下隊長重任的後衛彭郁榛表示，HBL新賽季一定將成...

UBA／名帥劉孟竹之子劉衡也打籃球 盼以林庭謙為目標

爸爸是UBA知名教練劉孟竹，在耳濡目染下，劉衡也選擇踏上籃球之路，並進入JHBL強權信義國中就讀，目前即將升上國二的他喊...

影／亞洲盃遭FIBA發哏圖嘲諷 中華男籃返台 劉錚：沒特別在意

相隔12年重返亞洲盃男籃賽8強，中華隊昨天面對伊朗隊最後遭到逆轉，無緣進入4強，賽後還遭FIBA發哏圖嘲諷，今天部分球員...

亞洲盃男籃／中國向南韓復仇重返4強 但1件事讓央視怒斥

2025年男籃亞洲盃，中國男籃14日晚間以79：71戰勝南韓隊，上演甜蜜復仇，更是時隔十年再次挺進亞洲盃四強。值得一提的...

TPBL／攜手克羅馬、迪亞洛 麥卡洛加盟雲豹組強大得分火網

TPBL台啤永豐雲豹隊今天正式宣布，簽下曾來台效力多年的全能前鋒麥卡洛，這位曾在國內球迷間留下深刻印象的人氣洋將，將於新...

