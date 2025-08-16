HBL／衛冕軍北一女菁英盃全勝封后 彭郁榛扛隊長重任

快訊

中央社／ 台北16日電
高中籃球聯賽HBL女子組衛冕軍北一女中，16日在菁英盃高女甲以全勝之姿封后，其中上季冠軍戰最有價值球員（FMVP）彭郁榛扛下隊長重任，HBL新賽季目標幫助球隊完成3連霸。 中央社（主辦單位提供）
高中籃球聯賽（HBL）女子組衛冕軍北一女中今天在菁英盃以全勝之姿封后，扛下隊長重任的後衛彭郁榛表示，HBL新賽季一定將成為大家鎖定目標，屆時必須做好準備。

上季HBL完成校史首度2連霸後，北一女目光將放眼3連霸締造「王朝」、創造全新校史紀錄，這次征戰在花蓮舉行的菁英盃全國籃球錦標賽，北一女展現衛冕軍的宰制力，隨著今天以71比31擊敗普門高中，帶著全勝姿態稱霸高中女子甲組。

北一女堪稱本屆菁英盃最大咖球隊，本身是花蓮人的教練駱燕萍賽後接受媒體聯訪表示，幾乎每年菁英盃都不缺席，就是希望以行動支持花蓮的籃球賽事，也讓學生看看自己的家鄉。

上季冠軍戰最有價值球員（FMVP）彭郁榛今年邁入高三賽季，並扛下北一女隊長重任。駱燕萍表示，不擔心彭郁榛的防守，只是組織方面需要再加強一下，畢竟身為陣中主力控衛，必須找到最好組織方式，「有時候還是感覺她的進攻稍微急躁了一點。」

彭郁榛這個暑假行程滿檔，日前參加運動品牌舉辦的1對1籃球錦標賽，得到滿滿收穫，包含動作、腳步都有所成長。不過她自認，在組織上仍有進步空間，並笑說當上隊長後壓力有點大，除了要完成教練交代的事情，加上身為衛冕者，新賽季勢必成為各隊挑戰的對象，「但我們會做好準備。」

