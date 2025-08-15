UBA／名帥劉孟竹之子劉衡也打籃球 盼以林庭謙為目標

快訊

中央社／ 台北15日電
林庭謙跳投出手。聯合報系記者侯永全／攝影
林庭謙跳投出手。聯合報系記者侯永全／攝影

爸爸是UBA知名教練劉孟竹，在耳濡目染下，劉衡也選擇踏上籃球之路，並進入JHBL強權信義國中就讀，目前即將升上國二的他喊話，期望以林庭謙為目標。

從小跟著老爸劉孟竹踏遍各大球場，讓劉衡很早就對籃球產生興趣，不過起初他參加的是台北美國學校社團性質球隊，仍壓抑不住內心對籃球的熱愛，加上喜歡打籃球充滿創意的感覺，因此與父母溝通後，決定加入國中籃球聯賽JHBL強權信義，開始接受正規訓練。

這次隨隊到花蓮征戰菁英盃全國籃球錦標賽，即將升上國二的劉衡今天接受媒體聯訪時表示，起步相較於其他隊友晚，所以一開始感覺與所有人有段差距，加上比賽經驗不足，所幸隊友們都很無私，幫助他在過去1年進步飛快。

劉衡也笑說，有段時間後悔選擇踏上籃球路，因為沒有什麼自己的生活，每天就是搭車到學校、練球，但現在的他已經開始能找到籃球好玩的地方，並許願未來以偶像林庭謙為目標。

信義教練賴信宏則透露，雖然劉衡接觸籃球時間比較短，也有力量偏弱的問題，但具備不俗投籃能力，加上優異基因，而且重點是對籃球有濃厚興趣，未來性指日可待。他指出，打籃球必須保有熱忱，並強調兼顧學業，「以後不一定要走這條路，到時候才有選擇權利。」

特地從台北直奔花蓮觀看比賽，談到寶貝兒子劉衡，劉孟竹臉上滿是驕傲，並提到很放心把兒子交給昔日飛駝籃球隊友賴信宏，但若以教練立場分析，劉孟竹立刻切換「正經模式」，認為劉衡需要持續加強基本動作、觀念養成，之後才有可能往更高層級發展。

影／亞洲盃遭FIBA發哏圖嘲諷 中華男籃返台 劉錚：沒特別在意

相隔12年重返亞洲盃男籃賽8強，中華隊昨天面對伊朗隊最後遭到逆轉，無緣進入4強，賽後還遭FIBA發哏圖嘲諷，今天部分球員...

亞洲盃男籃／中國向南韓復仇重返4強 但1件事讓央視怒斥

2025年男籃亞洲盃，中國男籃14日晚間以79：71戰勝南韓隊，上演甜蜜復仇，更是時隔十年再次挺進亞洲盃四強。值得一提的...

TPBL／攜手克羅馬、迪亞洛 麥卡洛加盟雲豹組強大得分火網

TPBL台啤永豐雲豹隊今天正式宣布，簽下曾來台效力多年的全能前鋒麥卡洛，這位曾在國內球迷間留下深刻印象的人氣洋將，將於新...

亞洲盃男籃／撤下迷因與更換主持人 籃協：FIBA強調無冒犯之意

中華男籃隊在今年亞洲盃8強賽遭到伊朗隊大比分差逆轉後，FIBA亞洲盃官方粉絲團卻一度出現諷刺意味十足的迷因圖，不過在經中...

亞洲盃男籃／22分落後驚天逆轉黎巴嫩 紐西蘭搭4強末班車

亞洲盃男籃賽8強賽今天凌晨上演一場驚天逆轉秀，紐西蘭在最多落後給黎巴嫩22分的情況下，靠著下半場找回進攻火力，最終反倒以...

