影／亞洲盃遭FIBA發哏圖嘲諷 中華男籃返台 劉錚：沒特別在意

相隔12年重返亞洲盃男籃賽8強，中華隊昨天面對伊朗隊最後遭到逆轉，無緣進入4強，賽後還遭FIBA發哏圖嘲諷，今天部分球員搭乘阿聯酋航空EK366航班在下午抵台。

中華男籃球員劉錚說這次很可惜，讓我們看到與世界籃球強權的差距，但我們確實跟伊朗拼到最後一刻，很可惜最後沒進入4強，我還是以這個團隊為傲，因為我們看到了希望。