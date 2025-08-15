快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

影／亞洲盃遭FIBA發哏圖嘲諷 中華男籃返台 劉錚：沒特別在意

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
中華男籃球員劉錚說這次很可惜，讓我們看到與世界籃球強權的差距，但我們確實跟伊朗拼到最後一刻，很可惜最後沒進入4強，我還是以這個團隊為傲，因為我們看到了希望。記者季相儒／攝影

相隔12年重返亞洲盃男籃賽8強，中華隊昨天面對伊朗隊最後遭到逆轉，無緣進入4強，賽後還遭FIBA發哏圖嘲諷，今天部分球員搭乘阿聯酋航空EK366航班在下午抵台。

中華男籃球員劉錚說這次很可惜，讓我們看到與世界籃球強權的差距，但我們確實跟伊朗拼到最後一刻，很可惜最後沒進入4強，我還是以這個團隊為傲，因為我們看到了希望。

對於這次賽後FIBA發哏圖嘲諷，劉錚表示倒是沒有特別去在意，當下大家都處於心理比較低潮的狀態，畢竟蠻有機會但沒能拿下比賽，隊職員心裡都蠻難過，就沒有去注意網路上的事。

今天部分中華男籃球員搭乘阿聯酋航空EK366航班在下午抵台。記者季相儒／攝影
