亞洲盃男籃／嚴正抗議後撤下迷因 籃協：FIBA強調無冒犯之意

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
FIBA官方小編用迷因圖嘲諷中華隊貼文已撤下，籃協也發聲明回應。 截圖自FIBA官網
FIBA官方小編用迷因圖嘲諷中華隊貼文已撤下，籃協也發聲明回應。 截圖自FIBA官網

中華男籃隊在今年亞洲盃8強賽遭到伊朗隊大比分差逆轉後，FIBA亞洲盃官方粉絲團卻一度出現諷刺意味十足的迷因圖，不過在經中華籃球協會嚴正抗議後該圖也緊急撤下，FIBA也向籃協說明原意僅是幽默，並表示相當後悔發布並已將其刪除，對於日前菲律賓隊之戰賽後記者會烏龍事件，也已經將該名主持人撤換，兩起事件絕無任何冒犯之意。

中華籃協聲明如下：  

2025亞洲杯男子籃球賽事，針對中華隊對菲律賓賽後記者會烏龍事件，以及八強賽對伊朗賽後FIBA AsiaCup IG不當梗圖事件，經中華民國籃球協會現場及正式書面嚴正抗議後，FIBA已於2025年8月14日正式書面回函中華民國籃球協會。

回函中指出，記者會烏龍事件為主持人個人疏失，已撤換該名主持人，沙烏地阿拉伯籃球協會主席及FIBA亞洲公關經理一起在現場向中華隊致歉，由中華隊經理代表接受。針對烏龍梗圖事件，FIBA 說明原意僅是幽默，表示相當後悔發布並已將其刪除。FIBA強調這兩起事件，絕無任何冒犯之意。

