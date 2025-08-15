亞洲盃男籃／22分落後驚天逆轉黎巴嫩 紐西蘭搭4強末班車

亞洲盃男籃賽8強賽今天凌晨上演一場驚天逆轉秀，紐西蘭在最多落後給黎巴嫩22分的情況下，靠著下半場找回進攻火力，最終反倒以90：86逆轉擊敗黎巴嫩，創下今年亞洲盃最大逆轉分差。

上屆亞洲盃挺進到冠軍賽最終以2分差不敵強敵澳洲屈居亞軍的黎巴嫩，今年亞洲盃卻是一路打得跌跌撞撞，包括分組賽接連敗給澳洲與南韓，就連唯一拿下的一勝也只贏卡達4分，不過仍是以分組第3名從死亡之組脫穎而出。

在8強附加賽以24分差距大勝日本後，黎巴嫩今天對上紐西蘭也延續火燙手感，在首節就狂轟32分，並在第二節初一度取得全場最大的22分領先優勢，上半場打完也還保有15分領。

不過下半場紐西蘭總算找回攻守節奏，尤其是金恩（Mojave King）與達林（Max Darling）一內一外的撕裂黎巴嫩防線，其中金恩還在第四節最後3分鐘時先砍進追平比數三分球後又完成「三分打」，加上卡梅倫（Flynn Cameron）和戴維森（Carlin Davison）關鍵時刻也加入得分行列，最終紐西蘭反以4分差距逆轉勝出，搶下最後一張四強門票，並將與中國大陸爭奪冠軍賽資格。

對於首節一度被黎巴嫩打趴，但球員並未放棄最終完成逆轉秀，紐西蘭總教練弗拉維爾（Judd Flavell）說：「這是一場精彩的比賽，黎巴嫩在第一節表現出色，讓我們的每一次失誤都付出代價。不過當我們陷入困境後，也確實作出調整，我們的目標是衝擊籃框，最終扭轉了局面，我為這支年輕隊伍的堅持感到驕傲，這也是達林穿上紐西蘭戰袍後打出最佳的一場比賽。」

紐西蘭今天以金恩拿下23分最佳，達林則有18分、9籃板、4助攻演出，至於黎巴嫩則以勞森（Dedric Lawson）24分最佳，吉奧克奇安（Hayk Gyokchyan）則是投進5記三分球拿下21分。

在紐西蘭晉級4強後今年亞洲盃4強對戰組合也正式出爐，紐西蘭將遭遇大陸男籃，至於衛冕軍澳洲則將對上逆轉擊敗中華隊的伊朗。