亞洲盃男籃花光21分領先 中華隊無緣4強

相隔十二年重返亞洲盃男籃賽八強，中華隊昨面對西亞強權伊朗隊打出十比○的漂亮開局，上半場最多領先更達廿一分，但下半場「新台灣人」高柏鎧遇犯規麻煩，團隊第四節進攻當機僅得十一分，讓伊朗隊上演國際籃球總會形容的「史詩級」逆轉，以七十八比七十五搶下四強門票。

中華隊在林庭謙第一節十一分演出下一路領先，台美混血好手賀丹、陳盈駿和「黑豹」阿巴西也輪番跳出，半場打完握有十六分領先。但伊朗隊下半場找下火力，最後四十一秒更靠罰球首度超前，加上林庭謙追平一擊彈框而出，最終以三分差飲恨，沒能重演二○一三年馬尼拉亞錦賽晉級四強的紀錄。

中華隊的義大利籍總教練圖奇提到，整場比賽中華隊的兩分球、三分球和罰球命中率都優於伊朗，「但我們輸了比賽，這就是籃球。」他坦言高柏鎧下半場陷入犯規麻煩對中華隊影響很大，進攻上中華隊也受限制，伊朗隊不斷加強身體對抗強度及攻守兩端的狀況是遭逆轉的兩大因素。

中華隊禁區悍將胡瓏貿前一場附加賽碰約旦隊時受傷，昨天關鍵戰沒能出賽，頂上先發的隊長劉錚感謝伊朗隊帶給中華隊一場強勁的比賽，他透露賽後和隊友們勉勵，「這是一場很有鍛鍊價值的比賽，未來幾年他們可能會面臨這樣的場面很多，就像三年前被約旦隊絕殺，今年給了我們同樣機會，我們記住三年前的教訓，挺過來了。這場比賽相信未來會做更多修正，碰到一樣狀態有更多應對的方式。」

中華隊今年有劉錚、陳盈駿和林庭謙「ＣＢＡ三少」坐鎮，還加入台北混血兄弟檔賀丹和賀博，被譽為近年最強陣容，但禁區戰力仍是硬傷，五場比賽僅分組碰伊拉克隊的籃板數取得領先。