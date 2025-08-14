亞洲盃男籃／南韓外線熄火 中國睽違10年重返4強

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中國8強賽掌握住籃板優勢。圖／取自FIBA官網
中國8強賽掌握住籃板優勢。圖／取自FIBA官網

中國隊和南韓隊今天在亞洲盃男籃8強賽正面對決，中國靠胡金秋主宰禁區，攻下23分、11籃板領軍，頂著南韓反撲，以79：71拿下勝利，睽違10年再度拿下4強門票。

南韓第一節末還取得24：20領先，但中國以一波5：0攻勢結束第一節，反取得25：24領先，第二節又打出單節21：11攻勢，儘管南韓下半場數度縮小差距，但關鍵時刻胡金秋展現主宰力，加上南韓擅長的外線熄火，今天全隊21投僅3中，沒能躍過中國長城。

中國總教練郭士強表示，兩隊打出一場精彩的比賽，「這場主要贏在團隊，執行要求執行的非常好，第一點專注力、執行力、呼應，第二點防守策略上、籃板上，執行比較好。」他點出南韓是非常有特點的球隊，尤其擅長外線，「今天只給對手投中3個三分，對一個球隊非常不容易，但我們做到了。」

郭士強點到的另項關鍵是籃板，中國全場搶下21個進攻籃板在內的47個籃板，比南韓多出12個。

中國隊隊長趙睿也讚，今天全隊精神狀態、專注度都很好，「後續上場的隊員做到至關重要的作用，都做得很好，都在為球隊陸續做很棒的事情。」他強調，球隊需要更多人站出來，在亞洲盃才能走得更遠，年輕球員在大賽中歷練，至於自己和胡金秋等資深球員也會盡力付出，「我還有沒有完成的夢想，會為這個夢想去努力。」

中國成為繼澳洲、伊朗後第3支晉級4強的隊伍，也是2015年亞錦賽登頂後重返4強行列，接續將等紐西蘭和黎巴嫩的勝家來爭奪金牌戰門票。

