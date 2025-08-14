快訊

亞洲盃男籃／FIBA發哏圖嘲諷中華隊 刪文致歉稱無意冒犯

中央社／ 台北14日電
亞洲盃男籃賽中華隊輸球，還遭FIBA官方IG嘲諷，如今刪文道歉。FIBA ASIA
在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃男籃賽，中華隊今天遭到伊朗逆轉無緣晉級4強，然而賽後遭到FIBA發哏圖嘲諷，引起廣大球迷怒火，不過FIBA已刪除貼文，並公開道歉。

由隊長陳盈駿領軍的亞洲盃中華男籃，搭配林庭謙、劉錚等旅外球星，甚至加入台美混血「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton），陣容堪稱近10年最強，幫助中華隊睽違12年前進8強，甚至有機會重返4強，只是挑戰伊朗花光21分領先優勢，終場以3分之差抱憾吞敗。

然而，國際籃球總會（FIBA）賽後於社群媒體發出嘲諷式哏圖，立刻勾起所有人怒火，並湧入大量留言，中華民國籃球協會也透過聲明指出，身為中立的主辦單位竟在傷口上灑鹽，分化兩隊與球迷情感，這樣的行為非常不適當，同時強調會嚴正溝通、表達立場。

稍早，FIBA已刪除該貼文，並在社群媒體上表示，因為不慎使用國際流行的迷因，引起相關隊伍的不滿，對此表達歉意，「我們重申該貼文的原意僅是幽默，絕對沒有想要冒犯任何一方的想法。」

