TPBL／被攻城獅視為未來基石 劉丞勳要以李啓瑋當榜樣 

新竹御嵿攻城獅隊本周於TPBL新人選秀會第一輪第一順位選中來自健行科大的劉丞勳，今天球團正式宣布已與劉丞勳完成簽約並正式加盟，新賽季他將披上13號戰袍，並且成為球隊未來建隊基石。

現年22歲的劉丞勳，身高192公分、90公斤，主打位置為後衛，於大四賽季正式成為UBA大專籃球聯賽歷史總得分王，在大學四年期間，留下場均16.2分、7籃板、2.2助攻、三分球命中率達到38.3％，且劉丞勳在大二至大四連續帶領健行科大闖入UBA公開一級冠軍賽。劉丞勳自學生時期起即是位被教練認可的「訓練狂」，他嚴以律己的訓練態度也是攻城獅球團選擇他的原因之一。

談到有關狀元郎的未來規劃，總教練威森說：「現階段他或許會比較適合得分後衛，但是我們會再透過個人訓練去觀察他轉型一號的可能性。除此之外，我們非常欣賞他的個性，希望他踏入職業賽場後，也能持續保持初心精進自己。」

總經理張樹人也對於本次選秀會結果感到滿意，「我們相信丞勳是本屆選秀會中最適合攻城獅的球員，期待他在新賽季就能為球隊做出貢獻。」

在正式加盟攻城獅前，劉丞勳對於攻城獅也有一定的了解，他說：「其實我之前蠻常來新竹看比賽，非常喜歡攻城獅主場的氛圍，完全感受到新竹的凝聚力。我已經迫不及待以球員身份踏上主場，希望新賽季獅紫軍們可以進場為我們吶喊。」

談到攻城獅隊內最想學習的球員，劉丞勳認為李啓瑋學長是他的學習榜樣，他說：「有觀察到啓瑋學長上賽季個人狀況較不理想，但他依舊維持正能量幫助團隊，這精神非常值得我效仿。」

今天也是劉丞勳正式成為職業球員的第一天，除了與球團完成簽約外，也正式投入團隊訓練，並完成西班牙LAL拉娜洗衣品牌業配短片拍攝、至NOUS Barbershop美式理髮廳做髮型修容整理、參與新進球員季前會議。豐富的行程也讓狀元郎表示，「成為職業球員的第一天就是震撼教育，除了行程滿檔外，也更認知到現在的身分與學生運動員完全不一樣，我們要為球隊、球迷、贊助商負責，這是我今天最大的收穫之一。」