聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台啤永豐雲豹隊與桃園大溪笠復威斯汀度假酒店合作舉辦首屆 「Westin Cup 三對三籃球賽」，並邀請NBA球星唐斯出席活動。圖／台啤永豐雲豹隊提供
台啤永豐雲豹隊今天宣布，將於8月28日與桃園大溪笠復威斯汀度假酒店合作，在飯店戶外籃球場舉辦首屆 「Westin Cup 三對三籃球賽」，本次賽事獲永豐銀行支持特別邀請五度入選全明星的NBA紐約尼克隊當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）親臨閉幕式，與參賽者近距離互動及合影，為賽事增添國際亮點。

Westin Cup創新賽制親子與球迷同場熱鬧交流，賽事分為兩組「豹隊組」無差別混打，預賽及複賽採循環賽制，四強晉級決賽。「家庭組」需至少一名12歲以下小朋友參賽，預賽採循環制，複賽與決賽為單淘汰制。

本次賽事提供所有參賽者兩種報名方案，分為標準方案每隊4999元，含閉幕式團體合影（每隊乙張）、晉級複賽贈「大溪威斯汀知味西餐廳」平日單人餐券四張（總價值5520元）、每隊隊員皆享住宿券抽獎資格；尊榮方案每隊2萬9999元，額外加贈每位隊員與唐斯單獨合影（每隊至多四張）、及唐斯簽名海報每隊乙張。

「豹隊組」及「家庭組」兩組冠軍隊伍可獲得價值逾2萬元「大溪威斯汀平日住宿券」乙張、唐斯簽名籃球乙顆及獎金1萬元；亞軍獎金5000元、季軍獎金3000元，報名至8月25日中午12時截止，數量有限，報完為止。

此外，NBA球星唐斯除了8月28日出席「Westin Cup 三對三籃球賽」活動，另也受桃園市政府邀請，將出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」，並為「第九屆桃園盃全國三對三籃球賽」決賽站台，透過NBA籃球巨星的名氣加持，為桃園注入更多國際關注與體育外交，更多唐斯球星訪台資訊，敬請關注桃園市政府觀旅局粉絲專頁以及桃園台啤永豐雲豹社群平台。

籃球

相關新聞

亞洲盃男籃／迷因圖遭砲轟 籃協批FIBA分化兩隊球迷情感

亞洲盃男籃賽中華隊今天凌晨在8強賽遭到伊朗隊逆轉，以3分差距無緣4強，儘管勝敗乃兵家常事，不過亞洲盃官方社群賽後的迷因貼...

TPBL／雲豹攜手渡假酒店辦3x3賽事 邀尼克唐斯親臨閉幕式

台啤永豐雲豹隊今天宣布，將於8月28日與桃園大溪笠復威斯汀度假酒店合作，在飯店戶外籃球場舉辦首屆 「Westin Cup...

TPBL／「威力」降臨！戰神簽下206公分全能戰將

台新育樂今天宣布簽下206公分的塞普勒斯歸化球員威力斯（Darral Willis），期待新外援和名字一樣帶來威力，在攻...

TPBL／奧帝續披國王戰袍 盼傳遞經驗挑戰隊史3連霸 

新北國王今天宣布與洋將奧帝（Austin Daye）完成續約，新賽季將與沃許本繼續披上國王戰袍，奧帝在2024–25賽季...

亞洲盃男籃／官方迷因圖惹眾怒 TPBL譴責：該尊重所有球隊

亞洲盃男籃賽8強賽中華隊今天凌晨在遭到伊朗隊逆轉後，亞洲盃卻在官方社群上上傳迷因圖引發台灣球迷眾怒，而國內職籃TPBL聯...

亞洲盃男籃／史詩級逆轉勝淘汰中華隊 伊朗教練：下半場打出最佳水準

中華隊和伊朗隊今天凌晨爭奪亞洲盃男籃4強席位，中華隊上半場最多領先21分，但下半場受限犯規麻煩，第四節進攻又當機僅拿11...

