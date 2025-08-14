快訊

TPBL／奧帝續披國王戰袍 盼傳遞經驗挑戰隊史3連霸 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王宣布與洋將奧帝續約。圖／新北國王提供
國王宣布與洋將奧帝續約。圖／新北國王提供

新北國王今天宣布與洋將奧帝（Austin Daye）完成續約，新賽季將與沃許本繼續披上國王戰袍，奧帝在2024–25賽季為球隊提供穩定得分威脅、籃板保護，是球隊奪下二連霸的重要戰力。

自2022年加盟國王以來，奧帝優異的外線投射與豐富比賽經驗，成為禁衛軍攻防兩端的核心支柱。2024–25賽季例行賽，他以全面的得分、籃板保護與外線，場均繳出14.5分、6.9籃板的穩定輸出；在總冠軍系列賽中更火力全開，以15.8分、9.4籃板、1.4助攻，並搭配將近五成的三分命中率，扛起禁衛軍攻防重任。

奧帝職業生涯足跡遍及NBA、歐洲多國聯賽及國際賽場，累積了豐厚的榮譽與經驗。他在場上以果斷出手帶動全隊節奏，場下則主動指點年輕球員的站位、出手選擇與防守細節，幫助整體戰力成長。除了爭取隊史3連霸，他更渴望將多年累積的技術與比賽智慧傳遞給國王的年輕長人，尤其是蘇士軒，為球隊的未來打下更穩固的內線基礎。

談到與國王續約，奧帝說：「我的目標就是贏得新賽季的冠軍，也希望和隊友們一起完成三連霸的壯舉。我知道我們將迎來新的教練團隊，前期理念和戰術可能會需要時間磨合，但我相信防守依然是球隊取勝的核心關鍵。我會盡全力在攻防兩端保持水準，同時把自己的經驗傳遞給年輕球員，讓我們在場上能更團結、更有韌性。」

籃球

