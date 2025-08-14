快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
針對亞洲盃官方社群賽後的迷因貼圖爭議，中華籃協也回應了。 取自FIBA ASIA CUP官網
針對亞洲盃官方社群賽後的迷因貼圖爭議，中華籃協也回應了。 取自FIBA ASIA CUP官網

亞洲盃男籃賽中華隊今天凌晨在8強賽遭到伊朗隊逆轉，以3分差距無緣4強，儘管勝敗乃兵家常事，不過亞洲盃官方社群賽後的迷因貼圖卻引發兩隊球迷的針鋒相對，中華籃球協會副秘書長張承中也表示，FIBA官方社群此舉是在分化兩隊球迷情感，將在取得聯繫後嚴正溝通並表達立場。

中華男籃今天在8強賽最多領先昔日西亞霸主伊朗達到21分，不過下半場在哨聲不利的情況下，於第四節最後階段遭到伊朗逆轉，最終以3分差距敗下陣來，雖然無緣挺進到4強，但仍創下亞洲盃2017年改制以來的最佳成績。

儘管對於輸球結果球迷只能欣然接受，但亞洲盃官方IG卻在賽後發了該場比賽迷因圖，對中華隊嘲諷意味十足，加上本屆賽事官方社群並不曾上傳有針對比賽勝負的迷因圖，導致大量台灣球迷回文譴責，甚至將贏球的伊朗也拖下水，引發兩國球迷的筆戰。

中華籃協副秘書長張承中也直言，FIBA官方社群發此種嘲諷式梗圖，非常不適當，身為中立的主辦單位竟然傷口灑鹽，分化兩隊與球迷情感，與FIBA 「Bring people together and unify all community」使命背道而馳。張承中也強調，儘管目前因為時差還未連繫到主辦單位，但將為嚴重溝通並表達立場。

TPBL官方帳號在亞洲盃迷因圖回覆要求尊重所有參賽球隊與國家。圖／擷取自亞洲盃官方IG
TPBL官方帳號在亞洲盃迷因圖回覆要求尊重所有參賽球隊與國家。圖／擷取自亞洲盃官方IG

延伸閱讀

亞洲盃男籃／官方迷因圖惹眾怒 TPBL譴責：該尊重所有球隊

亞洲盃男籃／下半場節奏太慢亂了套 中華隊被逆轉沒輸掉未來

亞洲盃男籃／官方竟發迷因圖嘲諷中華隊！球迷怒轟「黑哨」還素質堪憂

亞洲盃男籃／中華隊領先21分遭逆轉 劉錚：很有鍛鍊價值的一戰

相關新聞

亞洲盃男籃／中華隊領先21分遭逆轉 劉錚：很有鍛鍊價值的一戰

中華隊今天面對西亞強權伊朗隊，上半場最多領先21分，但下半場「新台灣人」高柏鎧陷入犯規麻煩，第四節團隊進攻當機只拿11分...

亞洲盃男籃／官方迷因圖惹眾怒 TPBL譴責：該尊重所有球隊

亞洲盃男籃賽8強賽中華隊今天凌晨在遭到伊朗隊逆轉後，亞洲盃卻在官方社群上上傳迷因圖引發台灣球迷眾怒，而國內職籃TPBL聯...

亞洲盃男籃／迷因圖遭砲轟 籃協批FIBA分化兩隊球迷情感

亞洲盃男籃賽中華隊今天凌晨在8強賽遭到伊朗隊逆轉，以3分差距無緣4強，儘管勝敗乃兵家常事，不過亞洲盃官方社群賽後的迷因貼...

亞洲盃男籃／史詩級逆轉勝淘汰中華隊 伊朗教練：下半場打出最佳水準

中華隊和伊朗隊今天凌晨爭奪亞洲盃男籃4強席位，中華隊上半場最多領先21分，但下半場受限犯規麻煩，第四節進攻又當機僅拿11...

亞洲盃男籃／官方竟發迷因圖嘲諷中華隊！球迷怒轟「黑哨」還素質堪憂

中華男籃今天凌晨在亞洲盃8強交手西亞強權伊朗，上半場一度領先多達21分，但下半場遭伊朗逆轉，以3分之差輸球。賽後FIBA亞洲盃官方社群賽後竟發「迷因梗圖」，疑似在嘲諷中華隊，憤怒的球迷紛紛留言怒轟。

亞洲盃男籃／浪費最多21分領先 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

相隔12年重返亞洲盃男籃8強的中華隊，今天和伊朗隊爭取4強門票，中華隊上半場靠林庭謙、阿巴西和陳盈駿接連發揮，最多取得2...

