亞洲盃男籃／迷因圖遭砲轟 籃協批FIBA分化兩隊球迷情感

亞洲盃男籃賽中華隊今天凌晨在8強賽遭到伊朗隊逆轉，以3分差距無緣4強，儘管勝敗乃兵家常事，不過亞洲盃官方社群賽後的迷因貼圖卻引發兩隊球迷的針鋒相對，中華籃球協會副秘書長張承中也表示，FIBA官方社群此舉是在分化兩隊球迷情感，將在取得聯繫後嚴正溝通並表達立場。

中華男籃今天在8強賽最多領先昔日西亞霸主伊朗達到21分，不過下半場在哨聲不利的情況下，於第四節最後階段遭到伊朗逆轉，最終以3分差距敗下陣來，雖然無緣挺進到4強，但仍創下亞洲盃2017年改制以來的最佳成績。

儘管對於輸球結果球迷只能欣然接受，但亞洲盃官方IG卻在賽後發了該場比賽迷因圖，對中華隊嘲諷意味十足，加上本屆賽事官方社群並不曾上傳有針對比賽勝負的迷因圖，導致大量台灣球迷回文譴責，甚至將贏球的伊朗也拖下水，引發兩國球迷的筆戰。

中華籃協副秘書長張承中也直言，FIBA官方社群發此種嘲諷式梗圖，非常不適當，身為中立的主辦單位竟然傷口灑鹽，分化兩隊與球迷情感，與FIBA 「Bring people together and unify all community」使命背道而馳。張承中也強調，儘管目前因為時差還未連繫到主辦單位，但將為嚴重溝通並表達立場。