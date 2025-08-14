亞洲盃男籃／官方迷因圖惹眾怒 TPBL譴責：該尊重所有球隊

亞洲盃男籃賽8強賽中華隊今天凌晨在遭到伊朗隊逆轉後，亞洲盃卻在官方社群上上傳迷因圖引發台灣球迷眾怒，而國內職籃TPBL聯盟也在該則貼文下回文譴責，強調FIBA身為世界籃球的管理機構，應該對於所有參賽球隊和國家保持相同的尊重。

中華男籃今年亞洲盃打進到8強賽，創下改制以後的最佳成績，並在今天凌晨對戰伊朗的比賽中一度領先達到21分之多，不過在下半場哨音明顯不利的情況下，最終遭到伊朗逆轉以3分差距敗下陣來，無緣4強。

TPBL官方帳號在亞洲盃迷因圖回覆要求尊重所有參賽球隊與國家。圖／擷取自亞洲盃官方IG

儘管中華隊遭到逆轉讓不少球迷感到憤恨不平，但亞洲盃官方社群在賽後上傳的一張迷因圖更是點燃球迷怒火，尤其今年亞洲盃期間官方社群還不曾出現針對比賽勝負發出的任何迷因圖，這也讓這場中華隊與伊朗之戰成為唯一特例。

在大量球迷湧入該篇迷因圖並強烈譴責亞洲盃官方社群的做法後，本次有多位球員入選中華隊的國內職籃聯盟TPBL，也在稍早回覆該文譴責，「我們希望FIBA身為世界籃球的管理組織，應該要對於所有隊伍和國家保有相同水準的尊重。」