亞洲盃男籃／史詩級逆轉勝淘汰中華隊 伊朗教練：下半場打出最佳水準

中華隊和伊朗隊今天凌晨爭奪亞洲盃男籃4強席位，中華隊上半場最多領先21分，但下半場受限犯規麻煩，第四節進攻又當機僅拿11分，讓伊朗最後1分鐘超前比數，最終以78：75戲劇性晉級，讓FIBA官網形容是「史詩級」逆轉。

伊朗上屆8強賽不敵約旦，今年又陷入劣勢，總教練馬諾洛普洛斯（Sotirios Alex Manolopoulos）坦言，命中率不佳時多少會影響球員心情，「終場的時候，我們有番長談，我們改變了方法，我們要從防守開始，每次都積極進攻。我們知道會找回準星，這次我們能進球，下半場我們發揮出最佳水準。」

伊朗隊上得分王瓦黑迪（Sina Vahedi）第一節就吞下3犯，且三分球8投僅1中，但年僅20歲的阿里尼（Mohammad Amini）替補出賽表現亮眼，他上半場就有15分演出，下半場持續進帳分數，加上包辦伊朗最後4分，以全場30分演出助隊逆轉中華隊。

4強賽伊朗將對決尋求3連霸的澳洲隊，8強止步的中華隊雖無緣晉級，仍寫下2017年紐西蘭和澳洲加入亞洲盃後的最佳成績。