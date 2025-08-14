亞洲盃男籃／官方竟發迷因圖嘲諷中華隊！球迷怒轟「黑哨」還素質堪憂

中華男籃今天凌晨在亞洲盃8強交手西亞強權伊朗，上半場一度領先多達21分，但下半場遭伊朗逆轉，以3分之差輸球。賽後FIBA亞洲盃官方社群賽後竟發「迷因梗圖」，疑似在嘲諷中華隊，憤怒的球迷紛紛留言怒轟。

中華男籃已27年未在國際賽擊敗伊朗，上半場靠著林庭謙、陳盈駿及阿巴西輪流猛攻，領先多達21分。不過下半場主力中鋒高柏鎧迅速領到第4犯，陷入犯規麻煩，多數時間只能在場下觀戰，伊朗也逐漸追上，最終完成逆轉。

賽後中華隊陳盈駿、林庭謙及賀家兄弟等人難掩失落，沒想到FIBA亞洲盃官方IG竟傷口上灑鹽，貼出迷因圖「叫救護車，但不是幫我（call the ambulance but not for me）」，照片上還放伊朗與中華隊隊徽。

此舉引發台灣球迷怒火，事實上，許多熬夜的球迷已經很不爽下半場裁判哨音明顯偏袒伊朗，認為是輸球原因之一，PTT和Dcard等網路社群平台都有大量球迷表達不滿。

FIBA亞洲盃官方IG這個操作，更是火上加油，球迷紛紛在留言區砲轟，「8打5」、「素質堪憂，難怪找來的裁判都是這種阿薩布魯的」、「辦一場這麼黑的比賽還好意思在賽後發梗圖嘲笑哨音失利的隊伍」、「看到這個貼文就知道亞洲盃都是西亞的人」、「官方帳號發這種圖文，真的很沒水準」。