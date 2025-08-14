聽新聞
亞洲盃男籃／中華隊領先21分遭逆轉 劉錚：很有鍛鍊價值的一戰
中華隊今天面對西亞強權伊朗隊，上半場最多領先21分，但下半場「新台灣人」高柏鎧陷入犯規麻煩，第四節團隊進攻當機只拿11分，讓伊朗上演驚奇大逆轉，以78：75搶下亞洲盃男籃賽4強門票，讓中華隊全隊難掩落寞，不過隊長劉錚打起精神說，感謝伊朗給了場好比賽，相信中華隊會記取教訓。
中華隊禁區大將胡瓏貿前一場碰約旦成傷兵，今天無法出賽，取代胡瓏貿先發的劉錚賽後代表出席記者會，他說：「首先我很感謝伊朗帶來那麼強勁的一場比賽，我也很以我的隊友為傲，球隊能走到今天挺不容易。」
身為中華隊資歷最深的球員，劉錚透露賽後和隊友們勉勵，「這是一場很有鍛鍊價值的一場比賽，未來幾年他們可能會面臨這樣的場面很多，就像三年前被約旦絕殺，今年給了我們同樣機會，今年的我們記住三年前的教訓，挺過來了。這場比賽相信未來會做更多修正，碰到一樣狀態有更多應對的方式。」
「最後想說，感謝這場比賽，也感謝這個團隊，帶來非常多的驚喜。」劉錚為今年亞洲盃作出總結。
中華隊教練圖奇提到，整場比賽中華隊有很多數據優於伊朗，像是兩分球、三分球和罰球命中率，「但我們輸了比賽，這就是籃球。」他表示高柏鎧下半場陷入犯規麻煩、最後犯滿畢業，對中華隊影響很大，「少了他我們打法完全不同。」進攻上中華隊也受限制，伊朗不斷上身體強度，攻守兩端的狀況成為遭逆轉的兩大因素。
吉達亞洲盃旅程告終，圖奇強調，今天只是一場比賽，他想肯定整段旅程團隊的進步和努力，從去年亞洲盃資格賽慘輸菲律賓53分，到今年兩度擊敗菲律賓，且團隊成員幾乎都來自不同球隊、在不同國家打球，所有成員都犧牲許多才到這裡，且和4強如此靠近，「他們值得更多尊敬，我想和球隊說聲謝謝。」
