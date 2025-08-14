亞洲盃男籃／浪費最多21分領先 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

相隔12年重返亞洲盃男籃8強的中華隊，今天和伊朗隊爭取4強門票，中華隊上半場靠林庭謙、阿巴西和陳盈駿接連發揮，最多取得21分領先，但「新台灣人」高柏鎧第三節就領到第4犯下遭伊朗縮小差距，第四節熄火下更讓伊朗在最後41秒超前比分，最終演出驚天逆轉，以78：75淘汰中華隊，搶下4強門票。

中華隊開賽在賀丹飆外線、陳盈駿「3分打」發揮下打出10：0的漂亮開局，林庭謙單節更有三分球3投2中拿11分演出，助隊以24：11領先；第二節「黑豹」阿巴西4投俱中贊助10分，陳盈駿追家三分球，中華隊一度取得42：21領先，不過伊朗阿里尼（Mohammad Amini）先飆外線再切入得手，讓伊朗半場打完追近到26：42。

高柏鎧第三節8分08秒被吹進攻犯規，個人累積到第4犯，成中華隊變數，伊朗趁機打出一波6：0攻勢縮小比分，阿里尼（Mohammad Amini）的接連得手更讓差距縮小到52：59，所幸賀博兩罰命中後林庭謙讀秒階段飆進外線，讓中華隊仍帶著64：52領先進入決勝節。

伊朗第四節靠籃板優勢打出7：0的開節攻勢，中華隊領先縮小到5分；陳盈駿6分半進球雖稍為止血，但被伊朗雷扎伊法爾（Navid Rezaeifar）投進外線後瓦黑迪（Sina Vahedi）籃下打進，差距縮小到64：64；賀丹雖投進三分彈，伊朗贊加內（Arman Zangeneh）馬上也回敬外線，瓦黑迪切入更將比數追平。

關鍵時刻賀丹再飆進三分球，但贊加內也投進追平球；林庭謙切入再為中華隊取得領先，但伊朗靠罰球再追平比分，41.2秒陳盈駿犯規又讓阿里尼上罰球線，他2罰1中讓伊朗全場首度領先，21.1秒高柏鎧封阻阿里尼又被吹第5犯，阿里尼2罰1中後伊朗取得76：74領先。

17.4秒伊朗犯規讓林庭謙上罰球線，他2罰1中追到1分差；8.8秒阿里尼找到籃下空檔再下保險分，中華隊有機會的追平一擊林庭謙出手彈框而出，讓中華隊以3分差錯過4強機會。

替補上場的阿里尼攻下伊朗最高30分外帶11籃板，隊上得分王瓦黑迪（Sina Vahedi）21分；中華隊以林庭謙22分最高，陳盈駿13分、賀丹11分，阿巴西10分。