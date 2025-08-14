亞洲盃男籃／中華隊拚4強火力全開 半場16分領先伊朗

相隔12年重返亞洲盃男籃8強的中華隊，今天碰伊朗隊打出10：0的漂亮開局，林庭謙、陳盈駿和阿巴西接連挺身而出，加上伊朗外線熄火，前兩節三分球16投僅3中，中華隊上半場最多取得21分領先，半場打完也握有42：26領先。

中華隊今天再度變陣，前一場傷退的胡瓏貿沒能上場，由劉錚在本次賽會首度先發，搭配不動後場陳盈駿和林庭謙，以及賀丹和「新台灣人」高柏鎧。

開賽賀丹就飆進三分球，陳盈駿「3分打」後林庭謙連罰帶切連拿4分，中華隊開節不到2分半就打出一波10：0攻勢，逼迫伊朗7分36秒就喊出暫停。恢復比賽後伊朗靠蒙吉（Salar Monji）籃下打進，開賽將近4分鐘得分終於開張，帶出一波6：2攻勢縮小差距；中華隊陷入得分荒時，高柏鎧連續兩波禁區單打得手，加上林庭謙2罰中1、陳盈駿再度完成「3分打」後林庭謙再連飆進2記底角三分彈，中華隊一度取得24：8優勢，首節打完也握有24：11領先。

伊朗隊上得分王瓦黑迪（Sina Vahedi）第一節就吞下3犯，且三分球8投僅1中，唯一進球的賈法里（Seyed Mahdi Jafari）一人就包辦全隊11分鐘的7分。

中華隊第一節4人有得分紀錄，林庭謙三分球3投2中攻下11分，一人得分等於伊朗全隊。

第二節「黑豹」阿巴西投進三分球後賀博切入得手，陳盈駿也飆進個人第一記三分球，阿巴西中距離、外線接連得手，中華隊領先擴大到40：20。伊朗雖靠罰球稍微止血，但阿巴西再度切入得手，中華隊領先擴大到42：21，不過阿里尼（Mohammad Amini）先飆外線再切入得手，他替補上場前兩節就攻下15分，讓伊朗追到26：42。

阿巴西第二節上場4投全中攻下10分，陳盈駿得分也達到兩位數的11分。