亞洲盃男籃／24分輕取菲律賓 衛冕軍澳洲率先闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澳洲率先闖進4強。圖／取自FIBA官網
澳洲率先闖進4強。圖／取自FIBA官網

尋求3連霸的澳洲，今天面對菲律賓隊從第一節就取得兩位數優勢，一路領先下以84：60奪勝，率先拿到4強門票，參加亞洲盃男籃賽的不敗紀錄也是現在進行式。

澳洲一開賽外線手感發燙，蓋洛威（Jaylin Galloway）、福克斯韋爾（Owen Stephen Foxwell）、麥克維（Jack McVeigh）和懷特（Jack White）聯手飆進7記三分球，助隊取得22：8的大幅領先，首節優勢已擴大到29：12。

第二節澳洲外線命中率下降，不過仍繼續拉開差距，半場已握有48：28領先；下半場澳洲仍一路維持優勢，最終以24分差距輕取菲律賓，3連霸只差最後兩步。

除了第一節外線表現亮眼，澳洲全場抓下57個籃板，比菲律賓多出21個，且全隊有5人得分兩位數，以福克斯韋爾17分最高，三分球6投4中的蓋洛威15分；菲律賓主將布朗尼（Justin Brownlee）遭限制，7投僅3中拿10分，全隊以拉莫斯（Dwight Ramos）15分最高。

澳洲率先晉級4強，下戰對手就是看中華隊和伊朗隊之戰的勝家。

籃球

亞洲盃男籃／8強球隊全出爐！中華隊14日凌晨迎戰27年沒贏過的伊朗

