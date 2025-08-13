TPBL／鞏固禁區輪替與防線 拉脫維亞高塔帕塞獅加盟攻城獅

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布洋將帕塞獅（Anzejs Pasecniks）正式加盟，現年29歲，身高216公分、體重103公斤的帕塞獅自拉脫維亞，新賽季將披上攻城獅18號戰袍登場，並在9月中隨隊前往北海道參加LEVANGA CUP國際交流賽。

帕塞獅在2017年賽季投入NBA選秀，被奧蘭多魔術於第一輪第二十五順位所選中，可惜當時未獲球隊親睞，2019年12月帕塞獅獲得NBA初登板機會，他效力於華盛頓巫師以替補身份登場，出賽28分鐘並繳出9分、8籃板。

在NBA生涯吿一段落後，帕塞獅回到熟悉的歐洲籃球賽場，曾效力於拉脫維亞、西班牙、法國、土耳其等籃球聯賽，上賽季帕塞獅效力於土耳其籃球超級聯賽Tofas Bursa，場均攻下7.3分、3.8籃板。也曾代表Tofas Bursa出戰FIBA歐洲盃，場均拿下6.6分、2.7籃板，兩分球命中率高達77％。

攻城獅總經理張樹人說：「上賽季我們在禁區輪替上相對薄弱，且缺乏防守端較有主宰力的五號位球員。帕塞獅在禁區具備一定的嚇阻力與高效的得分能力，且對於場上空間判讀能力佳，在轉換快攻時也擁有優異的移動能力，是位配合度高的團隊型中鋒，我們期待他能為攻城獅的禁區帶來更安定的力量。」

談到未來帕塞獅在攻城獅團隊的定位，攻城獅總教練威森說：「我們希望他能成為球隊的重要防線，特別是守護禁區與掌握籃板。進攻端的部分，他優異的閱讀比賽能力能幫助團隊創造更多機會。除了這些球風特點外，他在各個高層級職業聯賽的經驗也是我們網羅他的原因之一，期待他能透過這些經驗幫助攻城獅。」

帕塞獅預計於8月中下旬抵達台灣，並投入團隊訓練，最快將於攻城獅9月中在日本北海道參加的LEVANGA CUP國際交流賽登場。帕塞獅過去多在歐洲、美國征戰，談到新賽季的目標，帕塞獅興奮表示，「這是我第一次加盟亞洲球隊，非常希望能有機會在臺灣長期發展，並成為球隊的穩定中樞，雖然上賽季球隊戰績不是太理想，但我很期待能與攻城獅一起成長，迎接未來充滿挑戰的新賽季。」