亞洲盃男籃／日本爆冷無緣8強開除主帥？網：200%選八村壘

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘。 美聯社
八村壘。 美聯社

日本男籃近年在國際賽場表現出色，但2025年亞洲盃卻在8強附加賽以73：97慘敗給世界29的黎巴嫩，無緣晉級8強。開除總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）的聲浪再起。

霍瓦斯雖然帶領日本在2023年世界盃打敗強敵芬蘭，2024巴黎奧運也打出競爭力，但他與NBA湖人隊混血球星八村壘有矛盾。八村壘去年曾抨擊日本籃協運作，更直接點名霍瓦斯不適任，需要真正理解籃球的人來執教，但日本籃協仍和霍瓦斯繼續合作。

日本總教練霍瓦斯。截圖自FIBA官網
日本總教練霍瓦斯。截圖自FIBA官網

據日媒「東京體育」報導，社群媒體上不少球迷表示，「希望解雇霍瓦斯，重新打造球隊」、「這種團隊水準太差」、「與其留霍瓦斯，不如換回八村壘這種能以個人能力突破強敵的球員」、「霍瓦斯和八村壘之間，我200%選八村」。

富永啓生。截圖自FIBA官網
富永啓生。截圖自FIBA官網

「日本柯瑞」富永啓生身為這支日本隊的主將，全場只拿下7分，賽後他坦言，「我知道自己會被重點防守，心中充滿懊悔。雖然上半場還能打出自己的籃球，但關鍵是失誤過多。」

富永啓生還透露比賽中遭對手頻頻用垃圾話攻擊，「我不想只是聽著被罵，所以努力展現不輸他們的氣勢，心中真的很不甘心。」

