亞洲盃男籃／中華交鋒伊朗拚4強 官網點名林庭謙是關鍵球員

中央社／ 台北13日電
中華隊想攻克伊朗錢進四強，官網點名林庭謙是關鍵球員。 取自FIBA Asia CUP官網
隨著日本不敵黎巴嫩、無緣搭上晉級末班車後，本屆亞洲盃男籃賽8強全數出爐，而重返8強的中華隊，則將於台灣時間14日凌晨12時與伊朗正面交鋒，力拚4強門票。

在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃男籃賽，附加賽的最後2場比賽中，在韓國以99比66痛宰關島情況下，搭配黎巴嫩演出「上剋下」擊敗日本，讓韓國、黎巴嫩攜手搭上8強末班車，與澳洲、菲律賓、伊朗、中華台北、中國及紐西蘭成為本屆亞洲盃男籃賽的8強隊伍。

其中，由隊長陳盈駿領軍，搭配林庭謙、劉錚等旅外球員組成的中華男籃，這次還加入台美混血「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（RobertHinton），提升整體戰力，在附加賽面對約旦上演甜蜜復仇，暌違12年再度擠身8強之列，接下來將於台灣時間14日凌晨12時與強敵伊朗爭4強門票。

根據國際籃球總會（FIBA）的對戰紀錄顯示，中華隊已經近30年未能在亞洲盃賽場打敗伊朗，甚至上次於國際賽取得勝利是1998曼谷亞運，當時「籃球博士」鄭志龍、周俊三、顏行書、羅興樑等知名球星還是陣中一員。

不過，FIBA在官網上分析，中華隊獲勝關鍵在於年僅25歲的後衛林庭謙能否展現得分爆發力，並在歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）坐鎮禁區下，想辦法縮小與伊朗的籃板差距，避免不斷遭到對手二波進攻，隊長陳盈駿也喊話，全隊將團結一致，盡全力爭取每一個球權。

籃球 陳盈駿 林庭謙

