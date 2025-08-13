聽新聞
TPBL／國王續約年度洋將沃許本 盼攜手隊友再度衝冠
TPBL新北國王隊今天正式宣布與2024–25賽季年度最佳洋將沃許本（Jason Washburn）完成續約，續披國王戰袍，持續以他的高度與經驗穩固禁區，成為新賽季球隊衝擊三連霸與東超舞台再添定心丸。
沃許本去年加盟國王以來，迅速成為球隊內線攻防核心。身高213公分的他，不僅擁有禁區單打與中距離投射的穩定火力，也能透過擋拆與高位策應帶動隊友進攻，在防守端護框與卡位能力，為國王築起可靠的禁區高牆。
沃許本在2024–25賽季31場例行賽繳出場均19.7分、10.7籃板、1.2助攻、1.1阻攻，整季多次達雙十表現，榮膺年度最佳洋將，並入選年度第一隊。
在今年休賽季曼尼高確定離隊轉戰日本後，沃許本也將在新賽季洋將戰力扮演更吃重角色，對於與國王完成續約，沃許本表示，「非常期待再次披上國王戰袍，與隊友們再度衝擊冠軍。」他強調，穿上這件球衣的目標永遠是勝利，相信新賽季隊友與教練團同樣有著這份信念，對於能和熟悉的老面孔繼續合作，同時迎接新成員感到相當興奮，已迫不及待投入新賽季。
