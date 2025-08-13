聽新聞
亞洲盃男籃／8強球隊全出爐！中華隊14日凌晨迎戰27年沒贏過的伊朗
中華隊前天在亞洲盃男籃8強附加賽擊敗約旦，2013年後首度殺進8強，明天（14日）凌晨12點將迎戰上屆第5名的伊朗，爭取4強門票，雙方對戰中華隊已吞下7連敗。
中華隊在這項賽事對伊朗已吞下7連敗，前次國際賽擊敗伊朗是27年前的1998年亞運。談到這場硬仗，中華隊主將陳盈駿表示，「我們必須高度專注，做好觀察與研究，了解每一位對手。全隊必須團結作戰，為每波球權奮戰。」
上一次中華隊闖進亞洲盃4強已是2013年，當年靠著「黃金世代」和歸化中鋒戴維斯，擊敗中國大陸晉級4強，但4強賽以19分差敗給伊朗，又在銅牌戰不敵南韓，雖最終只拿下第4，但已經是中華隊21世紀後亞洲盃最佳表現。
黎巴嫩今天在8強附加賽淘汰日本，拿下最後一張8強門票，將對上紐西蘭。其他對戰組合是中國對南韓、澳洲對菲律賓。
