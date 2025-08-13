快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

亞洲盃男籃／8強球隊全出爐！中華隊14日凌晨迎戰27年沒贏過的伊朗

聯合新聞網／ 綜合報導
中華男籃。截圖自FIBA官網
中華男籃。截圖自FIBA官網

中華隊前天在亞洲盃男籃8強附加賽擊敗約旦，2013年後首度殺進8強，明天（14日）凌晨12點將迎戰上屆第5名的伊朗，爭取4強門票，雙方對戰中華隊已吞下7連敗。

文章目錄

中華隊在這項賽事對伊朗已吞下7連敗，前次國際賽擊敗伊朗是27年前的1998年亞運。談到這場硬仗，中華隊主將陳盈駿表示，「我們必須高度專注，做好觀察與研究，了解每一位對手。全隊必須團結作戰，為每波球權奮戰。」

上一次中華隊闖進亞洲盃4強已是2013年，當年靠著「黃金世代」和歸化中鋒戴維斯，擊敗中國大陸晉級4強，但4強賽以19分差敗給伊朗，又在銅牌戰不敵南韓，雖最終只拿下第4，但已經是中華隊21世紀後亞洲盃最佳表現。

黎巴嫩今天在8強附加賽淘汰日本，拿下最後一張8強門票，將對上紐西蘭。其他對戰組合是中國對南韓、澳洲對菲律賓。

亞洲盃男籃晉級樹狀圖

亞洲盃男籃預賽賽程表（台灣時間）

亞洲盃男籃預賽戰績表

籃球 中華隊 陳盈駿

TPBL／國王續約年度洋將沃許本 盼攜手隊友再度衝冠 

TPBL新北國王隊今天正式宣布與2024–25賽季年度最佳洋將沃許本（Jason Washburn）完成續約，續披國王戰...

亞洲盃男籃／中華交鋒伊朗拚4強 官網點名林庭謙是關鍵球員

隨著日本不敵黎巴嫩、無緣搭上晉級末班車後，本屆亞洲盃男籃賽8強全數出爐，而重返8強的台灣隊，則將於台灣時間14日凌晨12...

亞洲盃男籃／黎巴嫩下剋上淘汰日本！ 搭上8強末班車

分組落到第3位的黎巴嫩，今天凌晨的亞洲盃男籃附加賽演出「下剋上」戲碼，以97：73淘汰分組第2的日本隊，搭上晉級末班車，...

亞洲盃男籃／33分輕取關島 南韓闖8強對決中國

儘管前10次三分球都落空，南韓隊今天在亞洲盃男籃附加賽靠第二節灌進33分，一舉拉開和關島隊的差距，最終以99：66拿下倒...

籃球／林書豪赴美辦訓練營 聚焦亞裔、太平洋島裔新秀

「哈佛小子」林書豪與JLIN團隊於8月2日到4日在美國加州帕羅奧圖首次舉辦「JLIN NextGen 籃球訓練營」，邀集...

