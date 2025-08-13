亞洲盃男籃／淘汰日本 黎巴嫩搭上8強末班車

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黎巴嫩搭上8強末班車，球員開心慶祝。圖／取自FIBA官網
黎巴嫩搭上8強末班車，球員開心慶祝。圖／取自FIBA官網

分組落到第3位的黎巴嫩，今天凌晨的亞洲盃男籃附加賽演出「下剋上」戲碼，以97：73淘汰分組第2的日本隊，搭上晉級末班車，連4屆成為最終8強隊伍。

預賽分到「死亡A組」的黎巴嫩，擊敗卡達後雖接連敗衛冕軍澳洲和南韓，仍以分組第三成績晉級8強附加賽，碰上日本更是靠著首節一波10：0攻勢下取得優勢，加上第二節灌進30分，半場領先擴大到53：41，第三節差距再拉開超過20分。

日本雖在三節打完將差距縮小到64：81，但第四節進攻當機僅有9分進帳，反撲無力，讓黎巴嫩以97：73搶下最後一張8強席位，延續2015年開始年年晉級8強的紀錄。

黎巴嫩教練佩里西奇（Miodrag Perisic）說：「當我們照著比賽計畫走，就能獲得這樣的結果。恭喜我們球員們，他們真的很棒，他們展現出特質，也展示出了自己。」

關鍵戰黎巴嫩有5人得分兩位數，勞森（Dedric Lawson）攻下全場最高的24分外帶10籃板，澤努恩（Karim Zeinoun）19分，哈亞特（Youssef Khayat）14分，埃爾達維奇（Sergio El Darwich）和薩烏德（Amir Saoud）各12分，唯一先發得分沒達兩位數的曼蘇爾（Ali Mansour）傳出15助攻和6籃板；日本以吉井裕鷹16分最高。

埃爾達維奇強調，團隊非常專注，一起打了場好比賽；他還透露昨天團隊有開會，討論亞洲盃過程進展雖不太順利，但還有附加賽的機會，「我們展現出自己，防守優先，當我們打出這樣的內容，要擊敗我們並非易事。」

黎巴嫩出線後最終8強底定，台灣時間今天晚上就要開始4場8強賽，今晚7點率先登場的是衛冕軍澳洲出戰菲律賓，中華隊凌晨0點和伊朗對決，明晚7點由中國對陣南韓，黎巴嫩壓軸戰挑戰上屆季軍的紐西蘭。

黎巴嫩搭上8強末班車，球員開心慶祝。圖／取自FIBA官網
黎巴嫩搭上8強末班車，球員開心慶祝。圖／取自FIBA官網

