亞洲盃男籃／33分輕取關島 南韓闖8強對決中國

儘管前10次三分球都落空，南韓隊今天在亞洲盃男籃附加賽靠第二節灌進33分，一舉拉開和關島隊的差距，最終以99：66拿下倒數第二張8強門票，下戰將和中國對決爭4強資格。

南韓預賽落到「死亡A組」，同組是尋求3連霸的澳洲隊、黎巴嫩和卡達，南韓以2勝1敗取得分組第2，和B組第3的關島附加賽碰頭。

今天開賽南韓找不到準星，一度陷入6：16落後，靠一波11：2反擊才縮下差距；李友錫（Lee Woosuk，音譯）壓哨三分彈破網也終結南韓前10投盡墨的淒慘外線命中率。

第二節南韓三分球仍沒找回水準，但李賢重連拿6分帶出一波18：4強攻，從首節17：18落後到取得兩位數領先；這節南韓灌進33分，更限制關島只拿10分，半場差距已擴大到50：28，提前奠定勝基。

下半場南韓持續拉開差距，最終就以33分差距輕取關島，拿到8強資格。

南韓今天三分球38投僅8中，命中率2成1，不過點點開花，上場的11位選手都有得分表現，加上關島出現20次失誤，只有第一節還能和南韓抗衡。

拿下8強門票的南韓，下戰將和中國對決，總教練安俊河（An Joon Ho，音譯）點出，防守將是爭取4強門票一大關鍵。