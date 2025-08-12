快訊

籃球／林書豪赴美辦訓練營 聚焦亞裔、太平洋島裔新秀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林書豪（右二）在美國舉辦「JLIN NextGen 籃球訓練營」。圖／啟程國際運動行銷提供
林書豪（右二）在美國舉辦「JLIN NextGen 籃球訓練營」。圖／啟程國際運動行銷提供

「哈佛小子」林書豪與JLIN團隊於8月2日到4日在美國加州帕羅奧圖首次舉辦「JLIN NextGen 籃球訓練營」，邀集11位來自全美各地的亞裔與太平洋島裔（AAPI）優秀青年球員，展開為期三天的密集訓練與交流，課程涵蓋場上技術、心理素質、身體保護及社群影響力，目的在於培育新世代球員在籃球及人生道路上的全方位能力，也幫助AAP 球員們更被大眾關注。

林書豪表示，籌辦這個營隊的初衷，一是分享自己職業生涯中透過經驗的所學、當年希望有人告訴他的事，二是創造社群，讓AAPI球員們不必孤立奮鬥，因為過去他曾感受到作為開路先鋒，成為「第一個」或「唯一一個」的沉重壓力與孤獨感。

除了由林書豪親身分享經驗外，球場訓練部分由林書豪與Team Esface攜手安排，包括技術訓練、比賽策略與場上對抗，另也安排心理表現專家貝查特（Graham Betchart）的心態課程、Progressive Motion團隊的傷害預防與復健指導，以及韓森（Tobe Hanson 的力量訓練）。球員們透過討論、練習與互動，除了技術進步也建立緊密的連結。

林書豪在美國舉辦「JLIN NextGen 籃球訓練營」。圖／啟程國際運動行銷提供
林書豪在美國舉辦「JLIN NextGen 籃球訓練營」。圖／啟程國際運動行銷提供

林書豪表示，希望將多年職業生涯的經驗，分享給正處於關鍵成長階段的年輕球員，「他們非常投入、願意學習，也樂於彼此支持。我希望幫助他們在訓練與思維上有更多元的角度，並鼓勵他們在球場內外都勇於展現自我。」

Team Esface教練德勒（Dele）觀察到學員們在短時間內的顯著成長，他說：「他們專注、願意嘗試，也懂得支持彼此，這樣的學習氛圍非常珍貴。」

Progressive Motion的薩爾加多（Joey Salgado）指出，這不只是籃球營，更是一次跨領域的經驗交流，幫助球員整合心態、技巧與身體保養。

學員名單橫跨哈佛、史丹佛、普林斯頓等學府，以及剛踏入大學的新秀，其中包括華裔選手車侑城、黃輝輝及趙維倫等人。營隊結束時，大家彼此交換聯絡方式，期望未來在不同的舞台上，依舊能互相支持。

林書豪（右一）在美國舉辦「JLIN NextGen 籃球訓練營」。圖／啟程國際運動行銷提供
林書豪（右一）在美國舉辦「JLIN NextGen 籃球訓練營」。圖／啟程國際運動行銷提供

