亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯。聯合報系資料照
戴維斯。聯合報系資料照

中華隊在亞洲盃男籃賽創造佳績，2013年後首度重返8強。現年42歲的歸化洋將戴維斯（Quincy Davis）今天在社群平台發文，盼望自己能得到一份籃球合約。

上次中華隊在亞洲盃（含前身亞錦賽）打進8強是在2013年，除了黃金世代齊心協力外，「新台灣人」戴維斯在禁區的發揮更是關鍵，戴維斯也因此深受台灣球迷喜愛。

然而，2023年戴維斯的陳姓前妻控告戴維斯家暴，一審判拘役30天，高等法院則認定他非故意傷害，改依過失傷害判處拘役20天並得易科罰金，全案定讞。

戴維斯已經消失在職業賽場一段時間，他今天發文，搭配當年亞錦賽身披中華隊戰袍的圖片，他表示，「畢竟我已經做出了犧牲，成為台灣的公民，我至少應該得到一份籃球合約，來養活我和我的家人。」

相關新聞

籃球／林書豪赴美辦訓練營 聚焦亞裔、太平洋島裔新秀

「哈佛小子」林書豪與JLIN團隊於8月2日到4日在美國加州帕羅奧圖首次舉辦「JLIN NextGen 籃球訓練營」，邀集...

TPBL／威廉斯等三人不續約 雲豹簽下NBA禁區好手迪亞洛 

TPBL台啤永豐雲豹隊今天宣布上賽季三名洋將威廉斯、艾吉、圖霸離隊後，隨即簽下擁有多年NBA資歷的禁區好手迪亞洛（Che...

TPBL／曾協助施羅德邁向職業舞台 德籍助教馬賽爾加盟國王

TPBL新北國王隊今天宣布，德國籍教練馬賽爾（Lars Masell）正式加盟，出任助理教練，將與新任總教練派翠克（Jo...

亞洲盃男籃賽程與晉級表看這裡 中華隊睽違12年重返8強！

亞洲盃男籃賽今天（5日）起至17日在沙烏地阿拉伯吉達登場，FIBA亞洲盃官網近日撰文分析中華隊所在的D組，雖有上屆奪下隊史最佳銅牌的紐西蘭坐鎮，但資格賽同組的中華隊和菲律賓同樣不好惹，隊史第4次參與亞洲盃正賽的伊拉克則可能成為左右小組賽排名的X因子，不容小覷。

亞洲盃男籃／三戰狂轟16顆三分球 南韓劉基相歸功BCL交手經驗

南韓日前在亞洲盃分組賽最後一戰，靠著全場猛轟22顆三分球，創下本屆最佳紀錄的表現，以11分差距擊敗黎巴嫩晉級到8強附加賽...

