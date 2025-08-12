亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

中華隊在亞洲盃男籃賽創造佳績，2013年後首度重返8強。現年42歲的歸化洋將戴維斯（Quincy Davis）今天在社群平台發文，盼望自己能得到一份籃球合約。

上次中華隊在亞洲盃（含前身亞錦賽）打進8強是在2013年，除了黃金世代齊心協力外，「新台灣人」戴維斯在禁區的發揮更是關鍵，戴維斯也因此深受台灣球迷喜愛。

然而，2023年戴維斯的陳姓前妻控告戴維斯家暴，一審判拘役30天，高等法院則認定他非故意傷害，改依過失傷害判處拘役20天並得易科罰金，全案定讞。

戴維斯已經消失在職業賽場一段時間，他今天發文，搭配當年亞錦賽身披中華隊戰袍的圖片，他表示，「畢竟我已經做出了犧牲，成為台灣的公民，我至少應該得到一份籃球合約，來養活我和我的家人。」