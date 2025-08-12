TPBL／曾協助施羅德邁向職業舞台 德籍助教馬賽爾加盟國王

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新北國王隊宣布德國籍助理教練馬賽爾正式加盟。圖／新北國王隊提供
新北國王隊宣布德國籍助理教練馬賽爾正式加盟。圖／新北國王隊提供

TPBL新北國王隊今天宣布，德國籍教練馬賽爾（Lars Masell）正式加盟，出任助理教練，將與新任總教練派翠克（John Patrick）再度攜手合作，兩人曾在德國聯賽共事，此次聯手來台，將延續球隊文化基礎，進一步強化團隊戰術結構與防守深度。

馬賽爾十分強調防守，重視球員對抗性、防守與臨場反應上的表現，過去帶領的團隊也因防守效率與穩定性受到肯定，展現出明確的執教風格，無論在球員訓練、影片分析或戰術設計上，他都以系統化的方式提升球隊防守水準，在歐洲教練體系中，以防守理念獲得好口碑。

值得一提的是，馬賽爾在早期執教期間曾協助德國當家控衛、現役NBA球員施羅德（Dennis Schroder）的成長歷程，協助他從青年階段邁向職業舞台，也見證其在防守意識與比賽成熟度上的轉變。

面對新賽季TPBL與EASL賽事的挑戰，新北國王將持續強化防守端的執行與系統延伸。馬賽爾的加入，將進一步提升球隊在防守上的核心風格，並為整體戰術架構與訓練內容帶來更多專業資源與國際經驗。

