快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲盃男籃／三戰狂轟16顆三分球 南韓劉基相歸功BCL交手經驗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
南韓靠著全場猛轟22顆三分球，創下本屆最佳紀錄的表現，以11分差距擊敗黎巴嫩晉級到8強附加賽。 取自FIBA Asia CUP
南韓靠著全場猛轟22顆三分球，創下本屆最佳紀錄的表現，以11分差距擊敗黎巴嫩晉級到8強附加賽。 取自FIBA Asia CUP

南韓日前在亞洲盃分組賽最後一戰，靠著全場猛轟22顆三分球，創下本屆最佳紀錄的表現，以11分差距擊敗黎巴嫩晉級到8強附加賽，猛轟8記三分球的昌原LG獵隼隊射手劉基相就表示，能有如此好表現都必須歸功於在BCL與黎巴嫩球員的交手經驗。

南韓今年以純本土陣容征戰亞洲盃，分組賽最後一戰遭遇黎巴嫩，全場投進22顆三分球，劉基相和李賢俊就包辦15顆，成為最終在「死亡之組」出線並且將在8強附加賽對上關島的關鍵。

猛轟8記三分球的昌原LG獵隼隊射手劉基相。 取自FIBA Asia CUP
猛轟8記三分球的昌原LG獵隼隊射手劉基相。 取自FIBA Asia CUP

劉基相接受FIBA官網專訪時表示，這場比賽火燙手感必須歸功獵隼在BCL與黎巴嫩交手經驗，「我們曾在BCL賽事與一些黎巴嫩選手交手，我向隊友分享一些面對他們球員的建議。我從BCL賽事中學到很多，這對籃球生涯有很大幫助。」

獵隼今年在BCL分組賽與PLG領航猿隊、黎巴嫩貝魯特體育隊分在同組，最終苦吞2連敗無緣4強，貝魯特體育一路殺進到冠軍賽不敵B聯盟宇都宮皇者隊，無緣衛冕。

亞洲盃分組賽對卡達、黎巴嫩兩戰狂砍15記三分球，3場比賽投進16顆，劉基相表示，能站上亞洲盃舞台感到相當興奮，「從小就看亞洲盃長大，一直希望自己也能夠參與這項賽事，現在終於來到這邊參賽，感到相當榮幸。也多虧隊友的出色發揮，才有投進這些三分球的機會，和他們一起出賽，任務就是更有自信投進三分球。」

南韓今晚7點將在8強附加賽對上關島，呂俊錫、李政炫恐繼續因傷缺陣，必須以十人應戰，劉基相說：「儘管我們有兩名球員受傷，仍會努力專注自己擅長的領域，打得更努力。」

籃球

延伸閱讀

南韓官員批我代表團傲慢無禮 黃國昌轟外交失格誰下台？

亞洲盃男籃／布朗尼29分險勝地主 輸中華隊的菲律賓照進8強

亞洲盃男籃／關鍵戰傷退 胡瓏貿報平安：現在還行

亞洲盃男籃／關鍵戰飆最高分 賀丹點名「野獸」高柏鎧和功臣陳盈駿

相關新聞

亞洲盃男籃／布朗尼29分險勝地主 輸中華隊的菲律賓照進8強

亞洲盃男籃賽昨晚與今天凌晨進行兩場8強附加賽，在中華隊成功復仇約旦重返8強後，在分組賽曾輸給中華隊的菲律賓，也在今天凌晨...

亞洲盃男籃／三戰狂轟16顆三分球 南韓劉基相歸功BCL交手經驗

南韓日前在亞洲盃分組賽最後一戰，靠著全場猛轟22顆三分球，創下本屆最佳紀錄的表現，以11分差距擊敗黎巴嫩晉級到8強附加賽...

亞洲盃男籃／關鍵戰飆最高分 賀丹點名「野獸」高柏鎧和功臣陳盈駿

中華隊今天在亞洲盃附加賽挺住約旦隊追分壓力，以78：64搶下8強戰門票，第三節攻下10分、全場貢獻18分的賀丹獲得單場最...

亞洲盃男籃／重返8強 台美混血賀丹榮幸代表台灣

在賀丹飆進全隊最高18分的幫助下，台灣男籃今天在附加賽以78比64擊敗約旦，暌違12年重返亞洲盃8強，台美混血的賀丹表示...

亞洲盃男籃／關鍵戰傷退 胡瓏貿報平安：現在還行

連兩屆亞洲盃男籃附加賽碰約旦隊，中華隊今天演出甜美復仇，以78：64擊敗約旦隊，第三節傷退的胡瓏貿賽好「報平安」，說明腰...

TPBL／國王選旅美射手 毛加恩解釋「猜不到」神操作

上季奪下TPBL總冠軍的新北國王隊，今天TPBL選秀會壓軸指名，第一輪選中南非血統的強納森，第二輪挑中旅美的射手熊祥泰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。