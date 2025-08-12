亞洲盃男籃／三戰狂轟16顆三分球 南韓劉基相歸功BCL交手經驗

南韓日前在亞洲盃分組賽最後一戰，靠著全場猛轟22顆三分球，創下本屆最佳紀錄的表現，以11分差距擊敗黎巴嫩晉級到8強附加賽，猛轟8記三分球的昌原LG獵隼隊射手劉基相就表示，能有如此好表現都必須歸功於在BCL與黎巴嫩球員的交手經驗。

南韓今年以純本土陣容征戰亞洲盃，分組賽最後一戰遭遇黎巴嫩，全場投進22顆三分球，劉基相和李賢俊就包辦15顆，成為最終在「死亡之組」出線並且將在8強附加賽對上關島的關鍵。

猛轟8記三分球的昌原LG獵隼隊射手劉基相。 取自FIBA Asia CUP

劉基相接受FIBA官網專訪時表示，這場比賽火燙手感必須歸功獵隼在BCL與黎巴嫩交手經驗，「我們曾在BCL賽事與一些黎巴嫩選手交手，我向隊友分享一些面對他們球員的建議。我從BCL賽事中學到很多，這對籃球生涯有很大幫助。」

獵隼今年在BCL分組賽與PLG領航猿隊、黎巴嫩貝魯特體育隊分在同組，最終苦吞2連敗無緣4強，貝魯特體育一路殺進到冠軍賽不敵B聯盟宇都宮皇者隊，無緣衛冕。

亞洲盃分組賽對卡達、黎巴嫩兩戰狂砍15記三分球，3場比賽投進16顆，劉基相表示，能站上亞洲盃舞台感到相當興奮，「從小就看亞洲盃長大，一直希望自己也能夠參與這項賽事，現在終於來到這邊參賽，感到相當榮幸。也多虧隊友的出色發揮，才有投進這些三分球的機會，和他們一起出賽，任務就是更有自信投進三分球。」

南韓今晚7點將在8強附加賽對上關島，呂俊錫、李政炫恐繼續因傷缺陣，必須以十人應戰，劉基相說：「儘管我們有兩名球員受傷，仍會努力專注自己擅長的領域，打得更努力。」