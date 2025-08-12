快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

亞洲盃男籃／布朗尼29分險勝地主 輸中華隊的菲律賓照進8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗尼。截圖自FIBA官網
布朗尼。截圖自FIBA官網

亞洲盃男籃賽昨晚與今天凌晨進行兩場8強附加賽，在中華隊成功復仇約旦重返8強後，在分組賽曾輸給中華隊的菲律賓，也在今天凌晨靠著歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）全場猛轟29分的表現，以95：88在延長賽擊敗地主沙烏地阿拉伯，並將在8強賽迎戰強敵澳洲。

菲律賓今年亞洲盃分組賽在分別不敵中華隊以及紐西蘭後，靠著最後一場比賽擊敗伊拉克搶下8強附加賽門票，而今天凌晨他們則是碰上地主沙烏地阿拉伯，陣中歸化球員布朗尼再度展現驚人進攻破壞力，全場進帳29分、5助攻。  

對於幫助菲律賓開低走高搶下8強門票，布朗尼說：「作為一名球員，你可以理解，這樣一場比賽就是你夢寐以求以及感到期待的，我必須為兩隊球員的表現都點讚，但最終我們贏球並晉級，這讓我覺得相當幸運和開心。」

至於菲律賓總教練柯恩（Tim Cone）也說：「對手給我們製造很多麻煩，按理說他們應該贏得比賽，但坐在我右手邊的傢伙（布朗尼）是個關鍵人物，你如過了解他的過往，就會知道這是很正常的事情，他總是能投進關鍵球。」

沙烏地阿拉伯在第四節最後1分半鐘時還一度保有6分領先，不過布朗尼先是在罰球不進後自搶進攻籃板拿下2分，又在倒數10秒投進追平比數三分球，加上菲律賓埃度（AJ Edu）17分、12籃板、4助攻，奎昂寶（Kevin Quiambao）17分，其中包括延長賽投進兩記關鍵三分球的表現，最終以7分差距險勝晉級到8強賽，至於沙烏地阿拉伯則成為繼2005年後首支未能晉級8強的地主隊。

籃球

延伸閱讀

亞洲盃男籃／重返8強 台美混血賀丹榮幸代表台灣

亞洲盃男籃／關鍵戰飆最高分 賀丹點名「野獸」高柏鎧和功臣陳盈駿

亞洲盃男籃／打出優質防守 中華隊亮出8強賽擊敗伊朗可能性

亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦睽違12年重返8強

相關新聞

亞洲盃男籃／布朗尼29分險勝地主 輸中華隊的菲律賓照進8強

亞洲盃男籃賽昨晚與今天凌晨進行兩場8強附加賽，在中華隊成功復仇約旦重返8強後，在分組賽曾輸給中華隊的菲律賓，也在今天凌晨...

亞洲盃男籃／三戰狂轟16顆三分球 南韓劉基相歸功BCL交手經驗

南韓日前在亞洲盃分組賽最後一戰，靠著全場猛轟22顆三分球，創下本屆最佳紀錄的表現，以11分差距擊敗黎巴嫩晉級到8強附加賽...

亞洲盃男籃／關鍵戰飆最高分 賀丹點名「野獸」高柏鎧和功臣陳盈駿

中華隊今天在亞洲盃附加賽挺住約旦隊追分壓力，以78：64搶下8強戰門票，第三節攻下10分、全場貢獻18分的賀丹獲得單場最...

亞洲盃男籃／重返8強 台美混血賀丹榮幸代表台灣

在賀丹飆進全隊最高18分的幫助下，台灣男籃今天在附加賽以78比64擊敗約旦，暌違12年重返亞洲盃8強，台美混血的賀丹表示...

亞洲盃男籃／關鍵戰傷退 胡瓏貿報平安：現在還行

連兩屆亞洲盃男籃附加賽碰約旦隊，中華隊今天演出甜美復仇，以78：64擊敗約旦隊，第三節傷退的胡瓏貿賽好「報平安」，說明腰...

TPBL／國王選旅美射手 毛加恩解釋「猜不到」神操作

上季奪下TPBL總冠軍的新北國王隊，今天TPBL選秀會壓軸指名，第一輪選中南非血統的強納森，第二輪挑中旅美的射手熊祥泰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。