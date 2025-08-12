亞洲盃男籃／布朗尼29分險勝地主 輸中華隊的菲律賓照進8強

亞洲盃男籃賽昨晚與今天凌晨進行兩場8強附加賽，在中華隊成功復仇約旦重返8強後，在分組賽曾輸給中華隊的菲律賓，也在今天凌晨靠著歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）全場猛轟29分的表現，以95：88在延長賽擊敗地主沙烏地阿拉伯，並將在8強賽迎戰強敵澳洲。

菲律賓今年亞洲盃分組賽在分別不敵中華隊以及紐西蘭後，靠著最後一場比賽擊敗伊拉克搶下8強附加賽門票，而今天凌晨他們則是碰上地主沙烏地阿拉伯，陣中歸化球員布朗尼再度展現驚人進攻破壞力，全場進帳29分、5助攻。

對於幫助菲律賓開低走高搶下8強門票，布朗尼說：「作為一名球員，你可以理解，這樣一場比賽就是你夢寐以求以及感到期待的，我必須為兩隊球員的表現都點讚，但最終我們贏球並晉級，這讓我覺得相當幸運和開心。」

至於菲律賓總教練柯恩（Tim Cone）也說：「對手給我們製造很多麻煩，按理說他們應該贏得比賽，但坐在我右手邊的傢伙（布朗尼）是個關鍵人物，你如過了解他的過往，就會知道這是很正常的事情，他總是能投進關鍵球。」

沙烏地阿拉伯在第四節最後1分半鐘時還一度保有6分領先，不過布朗尼先是在罰球不進後自搶進攻籃板拿下2分，又在倒數10秒投進追平比數三分球，加上菲律賓埃度（AJ Edu）17分、12籃板、4助攻，奎昂寶（Kevin Quiambao）17分，其中包括延長賽投進兩記關鍵三分球的表現，最終以7分差距險勝晉級到8強賽，至於沙烏地阿拉伯則成為繼2005年後首支未能晉級8強的地主隊。