亞洲盃男籃／重返8強 台美混血賀丹榮幸代表台灣

中央社／ 台北11日電

在賀丹飆進全隊最高18分的幫助下，台灣男籃今天在附加賽以78比64擊敗約旦，暌違12年重返亞洲盃8強，台美混血的賀丹表示，很榮幸代表台灣征戰國際舞台。

帶著上屆遭到約旦投進致勝一擊的「傷口」前進亞洲盃，由隊長陳盈駿領軍的台灣男籃，誓言重返8強之列，尤其還加入台美混血「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton），讓整體戰力再升級，並在分組賽首戰扳倒強敵菲律賓，以第2名之姿挺進附加賽。

然而，附加賽對手剛好又是約旦，但這次台灣隊在賀丹攻下全場最高18分，加上隊長陳盈駿挹注15分、5籃板、4助攻，包含第4節兩顆關鍵的三分彈，還有「新台灣人」高柏鎧繳出9分、12籃板、7阻攻捍衛禁區，終於一報3年前遭到逆轉落敗之仇，等了12年再度重返亞洲盃8強。

被封為「超級丹」的賀丹賽後出席記者會接受媒體聯訪時表示，勝利關鍵在於所有人團結在一起，並稱讚高柏鎧是籃板怪物，幫助台灣隊抓到很多籃板，而隊長陳盈駿則是飆進好幾顆重要的三分彈，「他投進那些像是柯瑞、里拉德會出手的位置，對這場勝利非常重要。」

針對外媒好奇打台灣隊的契機，賀丹解釋媽媽是最大推手之一，並透露真的很榮幸代表台灣，尤其與弟弟賀博一起在國際舞台亮相、攜手奮戰，「已經不能再要求更多了，這一刻就是美夢成真的感覺。」

接下來台灣隊將與強敵伊朗爭取4強門票，總教練圖齊（Gianluca Tucci）分析，可能是一場很激烈的比賽，而面對1支非常有信心的球隊，必須保持謙遜態度，想辦法限制對手表現，「我們會調整好就像對菲律賓那場一樣，相信球員也很期待並興奮迎接下一場比賽。」

