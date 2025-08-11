亞洲盃男籃／關鍵戰傷退 胡瓏貿報平安：現在還行

連兩屆亞洲盃男籃附加賽碰約旦隊，中華隊今天演出甜美復仇，以78：64擊敗約旦隊，第三節傷退的胡瓏貿賽好「報平安」，說明腰部感覺已經比撞到當下好上許多，開心團隊一起拿下重要勝利。

先發出賽的胡瓏貿今天上場15分鐘，雖只有3分進帳卻是第二節球隊陷入得分乾旱期的重要三分彈，這記弧頂命的外線助隊拉出11：0猛攻，從28：32落後到39：32領先，優勢也一路維持到比賽最後。

第三節5分49秒胡瓏貿切入強攻禁區，球進卻重摔倒地且被吹了進攻犯規；他在球場跪地許久，被隊友劉錚和陳冠全攙扶才回到板凳席，賽後慶祝時腳步也有些跛。賽後記者會上，FIBA記者也詢問中華隊總教練圖奇「Hu」的身體狀況，圖奇表示目前狀況待觀察，明天可能才會較明朗。

胡瓏貿透露，是落地時摔倒左邊屁股，當下腰部不適，「不過現在還行，緩過來了。」

這是中華隊繼2013年馬尼拉亞錦賽後重返亞洲前8強，胡瓏貿直喊開心，「感謝球隊上下每一個的付出，大家各司其職一起達到這個成績，是團隊的勝利。」

中華隊下戰將對決伊朗，爭取重返4強資格。