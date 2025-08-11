快訊

亞洲盃男籃／關鍵戰飆最高分 賀丹點名「野獸」高柏鎧和功臣陳盈駿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
賀丹獲得單場最佳球員。圖／取自FIBA官網
賀丹獲得單場最佳球員。圖／取自FIBA官網

中華隊今天在亞洲盃附加賽挺住約旦隊追分壓力，以78：64搶下8強戰門票，第三節攻下10分、全場貢獻18分的賀丹獲得單場最佳球員後特別點名「新台灣人」高柏鎧和當家後衛陳盈駿，還形容陳盈駿第四節的連續關鍵外線就像NBA球星里拉德和柯瑞，為球隊做出重要貢獻。

預賽打下2勝1敗的中華隊，以分組第二身份進入附加賽，碰分組第三的約旦，重演3年前在雅加達亞洲盃附加賽的對決。上一度浪費大幅領先遭約旦戲劇性三分球「絕殺」的中華隊，今天第一節取得21：17領先，第二節陷入落後下打出11：0的逆轉攻勢就一路領先，儘管第四節優勢一度縮小到3分差，靠陳盈駿連飆進2記三分彈穩住軍心，最終以14分差報仇成功，繼2013年「黃金世代」後重返亞洲盃8強。

21歲的賀丹首度代表中華隊出征就有亮眼表現，今天頂著4犯攻下全隊最高18分和4籃板，第三節有暴扣演出的他表示這場是團結打下的勝利，「很多球員都挺身而出，尤其是Brandon（高柏鎧），他就像頭野獸，籃板、火鍋，為球隊做出一切貢獻。」他接續點名英文名字「Ray」的陳盈駿，還形容陳盈駿的關鍵三分彈就像里拉德、柯瑞，對中華隊非常重要。

陳盈駿今天三分球4投3中攻下15分外帶5籃板、4助攻，高柏鎧身背4犯貢獻9分、12籃板、7阻攻，林庭謙和「黑豹」阿巴西也各有13分和12分，都是中華隊贏球功臣。

頂著爆炸頭的賀丹和賀博加入中華隊，成為球隊的新血，過程也受到FIBA記者好奇，賀丹賽後記者會透露，高中時就有不少教練聯繫，來自台灣的母親是兄弟回台代表中華隊的關鍵，他笑說：「能代表台灣非常榮耀，能和弟弟一起聯手，無法要求更多了，這是美夢成真。」

首度接掌中華隊兵符就率隊重返8強的義大利籍教練圖奇以「完美」表現形容中華隊今天表現，他也強調重返8強是球隊應得的成績，球隊有很好的化學變化，大家無私為團隊貢獻；中華隊下一場將碰伊朗，圖奇表示預期會是辛苦一仗，慶祝完今天勝利後就會好好為下一場做準備。

中華隊擊敗約旦重返8強，林庭謙和陳盈駿擁抱慶祝。圖／取自FIBA官網
中華隊擊敗約旦重返8強，林庭謙和陳盈駿擁抱慶祝。圖／取自FIBA官網
中華隊擊敗約旦重返8強，全隊開心合影。圖／取自FIBA官網
中華隊擊敗約旦重返8強，全隊開心合影。圖／取自FIBA官網

籃球

