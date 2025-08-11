亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦睽違12年重返8強

3年前附加賽遭約旦演出驚天逆轉，中華隊今年亞洲盃男籃甜蜜報仇，靠21歲台美混血賀丹第三節飆分、「新台灣人」高柏鎧固守禁區，以及隊長陳盈駿第四節2記關鍵三分彈，助隊以78：64奪勝，重返亞洲盃8強，而上次中華隊在亞洲盃(含前身亞錦賽)打進8強是在2013年。

上屆雅加達亞洲盃，中華隊和約旦也在附加賽碰頭，中華隊握有大幅領先卻被約旦最後4秒連進兩記戲劇性三分彈，反以1分差遭逆轉。

兩隊今年附加賽再碰頭，第一節比分拉鋸，中華隊首節握有21：17分領先，第二節雖一度陷入28：32落後，不過在胡瓏貿外線破網下打出一波11：0強攻，帶著39：35優勢進入下半場。

第三節中華隊由賀丹外線破網開局，但他卻也領到個人第4犯，所幸陳盈駿和林庭謙接連進球打出一波7：1攻勢，領先擴大到49：39；約旦上屆投進制勝球逆轉中華隊的伊卜拉辛（Freddy Ibrahim）連續飆進2記三分彈縮小差距，不過，阿巴西和賀丹接連得分，中華隊領先回到兩位數，賀丹切入暴扣更讓差距擴大到60：47，三節打完也握有60：49領先。

賀丹第三節攻下10分，防守上有高柏鎧固守禁區，他三節打完已經搧出6記火鍋，不過中華隊第三節出現傷兵，胡瓏貿5分49秒切入重摔扭到腳踝，在劉錚和陳冠全攙扶下回到板凳區，接續更是被陳冠全直接背出場。

第四節中華隊前2分半鐘僅靠罰球拿下1分，7分50秒高柏鎧更領到個人第4犯，他一下場約旦立刻飆進幸運打板三分球，一波8：1攻勢將差距縮小到4分。7分30秒賀丹切入造成犯規，他先2罰俱中，陳盈駿5分08秒三分球破網終於投進中華隊第四節第一顆進球，中華隊領先回到66：60，陳盈駿接續再飆進大號三分彈，中華隊領先到69：60。

關鍵時刻賀丹三分球也破網，陳盈駿追加進球，中華隊1分35秒時擴大優勢到73：64。約旦喊出暫停後，林庭謙籃下進球追加保險分，最後49秒約旦還被吹違反運動精神犯規，林庭謙2罰把握後中華隊領先到14分，最終就以78：64搶下重要勝利。

中華隊完成甜蜜復仇，重返亞洲盃8強，下戰將和伊朗隊搶4強門票。