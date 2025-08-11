快訊

TPBL／國王選旅美射手 毛加恩解釋「猜不到」神操作

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2025 TPBL選秀會共8人獲選，國王隊選入喬納森(右二)與熊祥泰(右)。記者黃義書／攝影
2025 TPBL選秀會共8人獲選，國王隊選入喬納森(右二)與熊祥泰(右)。記者黃義書／攝影

上季奪下TPBL總冠軍的新北國王隊，今天TPBL選秀會壓軸指名，第一輪選中南非血統的強納森，第二輪挑中旅美的射手熊祥泰，特別操作讓國王總經理毛加恩都笑說：「猜不到吧！」

夏威夷長大的熊祥泰，大學就讀美國D3的威拉姆特大學（Willamette University），毛加恩透露是透過新任總教練派翠克（John Patrick）得到的資訊，加上熊祥泰在國王舉辦的測試上展現擅長的外線能力，為自己爭取到挑戰職籃的機會。

毛加恩提到，身高192公分、體重78公斤的熊祥泰是不錯的定點射手，曾有破大學球隊記錄的單場10顆三分球表現，也有不錯臂展，不過身體太單薄是需要加強的部分，未來也需要開發突破切入的技能。

國王第一輪選中來自松山高中、台藝大的喬納森，毛加恩認為新成員態度好、防守有水準，「相信他會適合我們體系。」他透露球隊第一次測試時，喬納森身體狀況不佳，但上吐下瀉下仍想完成測試，積極態度讓球團留下深刻印象。

毛加恩提到，不管今年選到的喬納森、熊祥泰，或是2023年選秀會挑中的蘇培凱，都會是球隊積極培養的年輕球員，期待能「換血」成功。「毛總」還笑說，喬納森雖是金髮碧眼但英文不佳，美國長大的熊祥泰卻不會講中文，應該要讓兩位新秀當隊友，當對方的語文小老師。

國王日前宣布和林書緯完成續約，今天再補新血，毛加恩笑說4位洋將也都敲定，後續會再從自由球員市場物色1到2位球員；至於和林書豪的續約狀態？他聽聞問題立刻大笑說：「要去問他（林書豪）。」

相關新聞

亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦睽違12年重返8強

3年前附加賽遭約旦演出驚天逆轉，中華隊今年亞洲盃男籃甜蜜報仇，靠21歲台美混血賀丹第三節飆分、「新台灣人」高柏鎧固守禁區...

亞洲盃男籃／關鍵戰飆最高分 賀丹點名「野獸」高柏鎧和功臣陳盈駿

中華隊今天在亞洲盃附加賽挺住約旦隊追分壓力，以78：64搶下8強戰門票，第三節攻下10分、全場貢獻18分的賀丹獲得單場最...

TPBL／UBA得分王劉丞勳成狀元 19歲謝銘駿第四順位獲選

2025年TPBL新人選秀會今天晚間登場，來自健行科大的UBA「得分王」劉丞勳沒意外獲得新竹御嵿攻城獅青睞，成為選秀會「...

亞洲盃男籃／關鍵戰傷退 胡瓏貿報平安：現在還行

連兩屆亞洲盃男籃附加賽碰約旦隊，中華隊今天演出甜美復仇，以78：64擊敗約旦隊，第三節傷退的胡瓏貿賽好「報平安」，說明腰...

TPBL／國王選旅美射手 毛加恩解釋「猜不到」神操作

上季奪下TPBL總冠軍的新北國王隊，今天TPBL選秀會壓軸指名，第一輪選中南非血統的強納森，第二輪挑中旅美的射手熊祥泰，...

TPBL／19歲謝銘駿成戰神 最期待對決林書豪

TPBL新人選秀會今天登場，台北台新戰神在首輪第4順位選中年僅19歲、身高193公分的旅美後衛謝銘駿，他坦言私心最想和林...

