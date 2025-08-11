TPBL／19歲謝銘駿成戰神 最期待對決林書豪

TPBL新人選秀會今天登場，台北台新戰神在首輪第4順位選中年僅19歲、身高193公分的旅美後衛謝銘駿，他坦言私心最想和林書豪正面交鋒，「如果球隊叫我去守他，一定守不住，但還是想去試試看。」

謝銘駿曾奪下HBL高中籃球聯賽新人王及冠軍賽MVP，自光復高中畢業後，去年赴美就讀籃球預校South Coast Academy，並入圍2025年的麥當勞全美高中生明星賽東區入圍大名單，回台後決定跳過UBA，直接投入選秀。

謝銘駿表示在選秀前一周才決定報名，成功選上後，心中的大石頭也終於放下，「其實沒有很把握，跟家人、高中教練討論後，覺得未來打大學也要打職業，不如提前成為職業選手也不錯。」

謝銘駿認為自己的最大優勢就是年輕，但也清楚各方面都需要補強，「職業不能和學生籃球相比，學生時期的東西，不一定在職業賽場能拿出來。職業節奏分明，不可能用同個節奏打完整場比賽，我很多方面都不足。」

對於沒有打過UBA就踏上職業賽場是否感到壓力，謝銘駿說道，「沒打UBA就沒有那段回憶，會感到壓力，但打過UBA也不一定能被選上，沒想過這麼快可以接觸職業。」

謝銘駿強調，回台灣發展對他來說並不是退步，而是另一種機會，「當初希望打到NCAA D1，但到了美國可能沒辦法朝著方向前進，剛好今年有機會選秀，就回來台灣。」他也透露，未來若有機會仍會回美完成學業。