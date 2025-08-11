快訊

亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦重返8強

「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 江振誠不捨發聲了

再見板橋秀泰！13年在地電影院謝幕 8月31日最後放映

TPBL／19歲謝銘駿成戰神 最期待對決林書豪

聯合報／ 實習記者曾奕鈞／即時報導
謝銘駿（右）第四輪獲選。記者黃義書／攝影
謝銘駿（右）第四輪獲選。記者黃義書／攝影

TPBL新人選秀會今天登場，台北台新戰神在首輪第4順位選中年僅19歲、身高193公分的旅美後衛謝銘駿，他坦言私心最想和林書豪正面交鋒，「如果球隊叫我去守他，一定守不住，但還是想去試試看。」

謝銘駿曾奪下HBL高中籃球聯賽新人王及冠軍賽MVP，自光復高中畢業後，去年赴美就讀籃球預校South Coast Academy，並入圍2025年的麥當勞全美高中生明星賽東區入圍大名單，回台後決定跳過UBA，直接投入選秀。

謝銘駿表示在選秀前一周才決定報名，成功選上後，心中的大石頭也終於放下，「其實沒有很把握，跟家人、高中教練討論後，覺得未來打大學也要打職業，不如提前成為職業選手也不錯。」

謝銘駿認為自己的最大優勢就是年輕，但也清楚各方面都需要補強，「職業不能和學生籃球相比，學生時期的東西，不一定在職業賽場能拿出來。職業節奏分明，不可能用同個節奏打完整場比賽，我很多方面都不足。」

對於沒有打過UBA就踏上職業賽場是否感到壓力，謝銘駿說道，「沒打UBA就沒有那段回憶，會感到壓力，但打過UBA也不一定能被選上，沒想過這麼快可以接觸職業。」

謝銘駿強調，回台灣發展對他來說並不是退步，而是另一種機會，「當初希望打到NCAA D1，但到了美國可能沒辦法朝著方向前進，剛好今年有機會選秀，就回來台灣。」他也透露，未來若有機會仍會回美完成學業。

籃球

延伸閱讀

籃球／瑞穗國小快打旋風退美群國小 謝震穎向林書豪看其

籃球／林書緯獲圖奇讚賞 籃協歡迎林書豪也申請當本土

NBA／批評林書豪的前NBA球星又開火 放話列出200個比格林還強的人

中職／運動明星遭詐騙集團冒名 陳傑憲、林書豪籲別上當

相關新聞

亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦重返8強

3年前附加賽遭約旦演出驚天逆轉，中華隊今年亞洲盃男籃甜蜜報仇，靠21歲台美混血賀丹第三節飆分、「新台灣人」高柏鎧固守禁區...

TPBL／UBA得分王劉丞勳成狀元 19歲謝銘駿第四順位獲選

2025年TPBL新人選秀會今天晚間登場，來自健行科大的UBA「得分王」劉丞勳沒意外獲得新竹御嵿攻城獅青睞，成為選秀會「...

TPBL／國王選旅美射手 毛加恩解釋「猜不到」神操作

上季奪下TPBL總冠軍的新北國王隊，今天TPBL選秀會壓軸指名，第一輪選中南非血統的強納森，第二輪挑中旅美的射手熊祥泰，...

TPBL／19歲謝銘駿成戰神 最期待對決林書豪

TPBL新人選秀會今天登場，台北台新戰神在首輪第4順位選中年僅19歲、身高193公分的旅美後衛謝銘駿，他坦言私心最想和林...

TPBL／穿白西裝成狀元 劉丞勳目標喊出新人王

帶著UBA「得分王」身份投身TPBL選秀，健行科大前鋒劉丞勳今天穿著訂製的白色西裝站上舞台，從新竹御嵿攻城獅總經理張樹人...

亞洲盃男籃／中華隊制空權全失慘遭血洗 紐西蘭後衛：搶下8強完成階段目標

台灣男籃今天在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃分組預賽對上紐西蘭，儘管賀丹、賀博兄弟聯手攻下40分，但無奈在籃板失守下仍以78比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。