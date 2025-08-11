快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

亞洲盃男籃／8強附加賽再碰約旦 中華隊半場4分領先

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊附加賽出戰約旦。圖／取自FIBA官網
中華隊附加賽出戰約旦。圖／取自FIBA官網

相隔3年，中華隊和約旦隊再度在亞洲盃男籃賽附加賽對決，勝家就可獲得8強門票的關鍵戰，上半場兩隊比分拉鋸，中華隊靠第二節胡瓏貿外線破網帶出一波11：0攻勢，半場打完取得39：35領先。

上屆雅加達亞錦賽，中華隊和約旦也在附加賽碰頭，中華隊握有大幅領先卻被約旦最後4秒連進兩記戲劇性三分彈，反以1分差遭逆轉，錯過8強門票。今年中華隊分組連拿2勝，但分組最終戰不敵上屆季軍紐西蘭隊，落到D組第二，和C組第三的約旦再度在附加賽碰頭。

中華隊今天派出和預賽首戰同樣的先發，由陳盈駿、林庭謙、賀博、胡瓏貿搭配「新台灣人」高柏鎧，陳盈駿開賽立刻飆進三分彈，加上高柏鎧連進兩球，一度取得7：4領先；約旦回敬一波連拿6分攻勢反超，中華隊靠林庭謙飆進三分球助中華隊追平比分，加上陳冠全補籃得手、「黑豹」阿巴西飆進外線，賀丹讀秒階段的進球，首節中華隊取得21：17領先。

第二節阿巴西為中華隊籃下打進第一球，陳盈駿再助攻給劉錚快攻打進，中華隊領先擴大到25：20，但約旦靠中華隊失誤回敬連拿6分攻勢再反超，6分27秒中華隊才靠阿巴西三分出手遭犯規站上罰球線止血；阿巴西3罰俱中後中華隊又陷得分荒，不過28：32落後下胡瓏貿弧頂飆進三分彈，賀博中距離破網加上高柏鎧補籃，中華隊回敬一波11：0猛攻要回領先，半場打完握有39：35優勢。

籃球

延伸閱讀

亞洲盃男籃／奪單場最佳球員歸功團隊 林庭謙：靠自己不可能

亞洲盃男籃／林庭謙單節轟16分領軍 中華隊27分大勝伊拉克

亞洲盃男籃／太荒唐！ 陳盈駿變「盈」先生、中華隊變中國台北

亞洲盃男籃／陳盈駿攻守超狂 中國網友嚇傻：就缺這樣的後衛

相關新聞

亞洲盃男籃／關鍵戰傷退 胡瓏貿報平安：現在還行

連兩屆亞洲盃男籃附加賽碰約旦隊，中華隊今天演出甜美復仇，以78：64擊敗約旦隊，第三節傷退的胡瓏貿賽好「報平安」，說明腰...

亞洲盃男籃／關鍵戰飆最高分 賀丹點名「野獸」高柏鎧和功臣陳盈駿

中華隊今天在亞洲盃附加賽挺住約旦隊追分壓力，以78：64搶下8強戰門票，第三節攻下10分、全場貢獻18分的賀丹獲得單場最...

TPBL／國王選旅美射手 毛加恩解釋「猜不到」神操作

上季奪下TPBL總冠軍的新北國王隊，今天TPBL選秀會壓軸指名，第一輪選中南非血統的強納森，第二輪挑中旅美的射手熊祥泰，...

亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦睽違12年重返8強

3年前附加賽遭約旦演出驚天逆轉，中華隊今年亞洲盃男籃甜蜜報仇，靠21歲台美混血賀丹第三節飆分、「新台灣人」高柏鎧固守禁區...

TPBL／19歲謝銘駿成戰神 最期待對決林書豪

TPBL新人選秀會今天登場，台北台新戰神在首輪第4順位選中年僅19歲、身高193公分的旅美後衛謝銘駿，他坦言私心最想和林...

亞洲盃男籃／8強附加賽再碰約旦 中華隊半場4分領先

相隔3年，中華隊和約旦隊再度在亞洲盃男籃賽附加賽對決，勝家就可獲得8強門票的關鍵戰，上半場兩隊比分拉鋸，中華隊靠第二節胡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。