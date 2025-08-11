TPBL／穿白西裝成狀元 劉丞勳目標喊出新人王

帶著UBA「得分王」身份投身TPBL選秀，健行科大前鋒劉丞勳今天穿著訂製的白色西裝站上舞台，從新竹御嵿攻城獅總經理張樹人手中接下球衣，成為2025 TPBL新人選秀會「狀元」，將和昔日泰山高中、健行隊友蔡宸綱再度合體。

成為第一位上台的獲選球員，劉丞勳透露心情緊張又興奮，「還沒來前和打球一樣，沒什麼感覺，一上台心情就開始緊張。」他笑說選秀會是「一生只有一次」，選秀前和許多健行學長聊過，如今可以和健行體系的蔡宸綱及朱雲豪在新竹聚首，十分開心。

劉丞勳坦言，一度考慮投入中國CBA選秀，但看到過往例子，大學畢業就投身CBA銜接上難度較高，希望在國內職籃磨練好自己，再去挑戰CBA。

頂著「狀元」身份邁入籃球人生新篇章，劉丞勳笑說會做好心理準備，「有做不好的就去加強，努力付出不會騙人。」他喊出「新人王」的目標，不過也務實說，有看過攻城獅的的比賽，知道先把防守做好才會有上場時間，希望能成為教練想到防守就會浮現的人選。

健行除了劉丞勳成為選秀「狀元」，後衛徐宏瑋第三順位被桃園台啤永豐雲豹挑中，讓兩位泰山高中和健行同隊7年的隊友留下難得合影。