TPBL／UBA得分王劉丞勳成狀元 19歲謝銘駿第四順位獲選

2025年TPBL新人選秀會今天晚間登場，來自健行科大的UBA「得分王」劉丞勳沒意外獲得新竹御嵿攻城獅青睞，成為選秀會「狀元」，來自台師大的前鋒曾信武受新北中信特攻指名成為「榜眼」，第三順位的桃園台啤永豐雲豹挑中健行後衛徐宏瑋，讓健行成為今年選秀會大贏家。

TPBL上季例行賽名次依序是新北國王、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神、台北台新戰神、桃園台啤永豐雲豹、新北中信特攻和新竹御嵿攻城獅，選秀會依照例行賽和季後賽戰績排名為依據，由攻城獅握有「狀元」籤，特攻第二順位「榜眼」籤，雲豹可選擇「探花」人選，第四順位戰神，第五順位夢想家，第六順位上季闖進總冠軍賽的海神，奪下總冠軍的國王第七順位選秀。

攻城獅沒意外選擇劉丞勳，讓劉丞勳和泰山高中、建行隊友蔡宸綱再成隊友。特攻選擇今年入選瓊斯盃中華白的曾信武，第三順位的雲豹選擇拿過HBL MVP的後衛徐宏瑋。第四順位的戰神選擇年僅19歲的謝銘駿，第五順位的夢想家直接放棄，第六順位的海神選擇國體大廖偉皓，國王在第七順位選擇雙親是南非人的喬納森。

第二輪攻城獅和特攻都直接放棄，戰神選擇台師大後衛魏芃禾，魏芃禾哥哥魏莨哲去年被海神選中，讓TPBL再多一對兄弟檔；海神同樣放棄，國王選擇旅美的熊祥泰。

第三輪戰神放棄，國王也選擇放棄，選秀結束。

今年TPBL選秀共有27位選手通過資格審查，後衛15名、前鋒11名，中鋒1名，總計8人獲選。

會長莊瑞雄表示，今天是各球團準備來「挖寶」的日子，且選秀會結束後中華隊將在亞洲盃男籃賽和約旦爭8強門票，「今天所有記者朋友非常辛苦，這也代表台灣運動蓬勃發展，尤其籃球受到各界關注，蒸蒸日上。期待今天中選選手，請不要鬆懈，才是新的開始，後面的挑戰迎接著你，沒中選也不要氣餒，機會永遠是給準備好的人。」